Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Uskonnollinen totuus on jokaiselle erilainen



Uskonto on aina ollut tärkeä osa ihmisten arkea ja juhlaa. Koska uskonto on hyvin henkilökohtainen asia, kaikkien omia uskomuksia pitäisi kunnioittaa, olivat ne sitten kuinka vastoin omia näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi. Uskonnosta kiistely on aikojen saatossa aiheuttanut lukuisia sotia ja vääryyksiä, ja se jatkuu edelleen. Eivätkö ihmiset ikinä opi?

Lukuisten maailmanuskontojen lisäksi on olemassa satoja ja tuhansia pienempiä uskontokuntia. Tämä jo riittäisi kertomaan, että se, että joku uskoo eri asioihin kuin sinä, on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Se on täysin heidän oma asiansa. Myös uskontojen sisällä esiintyy erimielisyyksiä, vaikka kaikki uskoisivat pohjimmiltaan samaan asiaan.

Siksi jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan ja uskojaan rauhassa, ilman tuomintaa tai syyttelyä. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Ketään ei voi pakottaa uskomaan johonkin, mihin he eivät usko.

Vaikka joku kuinka väittää, että sinun uskosi on väärin ja hänen omansa oikein, sinulla on oikeus uskoa. Ja niin hänelläkin. Ja kummatkin olette oikeassa, omalla kohdallanne. Se mikä on sinusta oikein, on oikein. Ja se mikä hänestä on oikein, on oikein. Uskonnollinen totuus on jokaiselle erilainen.