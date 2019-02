Cononaria Terameri osti Fysio Kalajoen – Yrittäjä Tarja Suni jatkaa Coronarian palveluksessa toistaiseksi



Fysio Kalajoki on toiminut paikkakunnalla vuodesta 1986 saakka.

Coronarian kuntoutusliiketoimintaan kuuluva Coronaria Terameri Oy on ostanut Fysio Kalajoki Oy:n liiketoiminnan. Kaupalla Coronaria vahvistaa lasten- ja nuorten sekä neurologista fysioterapiaosaamista konsernissa ja laajentaa kuntoutuspalvelujen toimipisteverkostoa Kalajoelle, tiedotteessa kerrotaan.

Fysio Kalajoki on toiminut paikkakunnalla vuodesta 1986 saakka, ja heidän erityisosaamistaan on neurologinen fysioterapia ja lasten- sekä nuorten fysioterapia.

Yrityksen liiketoiminta siirtyi 1.2.2019 Coronaria Teramerelle, ja jatkossa toimipaikan nimi on Coronaria Fysio Kalajoki. Henkilöstö ja asiakassuhteet siirtyvät Coronaria Teramerelle. Muuten toiminta jatkuu entisellään. Yrittäjä Tarja Suni jatkaa Coronarian palveluksessa toistaiseksi.

– Luottavaisin mielin siirrymme Coronariaan, arvostettuun, suomalaiseen yritykseen, jossa ammattitaitoiset fysioterapeutit jatkavat asiakkaiden hyvää palvelua, yrittäjä Tarja Suni toteaa.

Coronaria tarjoaa kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti ja neurologisen kuntoutuksen lisäksi panostaa fysioterapiassa vahvasti muun muassa tuki- ja liikuntaelinkuntoutukseen, seniorifysioterapiaan ja äitiysfysioterapiaan.

– Fysio Kalajoki on hyvämaineinen toimija ja heillä on pitkät asiakassuhteet. Yritys täydentää meidän toimipisteverkostoa erinomaisesti. Tavoitteenamme on, että lähivuosina kaikissa yli 10 000 asukkaan kunnissa Coronarian toimipisteissä saa monipuolisesti eri fysioterapian erikoisalojen palveluja muiden terapia-alojen, psykologityön ja työelämänpalveluiden lisäksi, Coronaria Kuntoutuspalveluiden johtaja Anu Karinen toteaa ja jatkaa.