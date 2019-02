Pääkirjoitus: Miksi me hukkasimme hoivattavamme?



Häpeä. Järkyttävä. Kauhistuttava. Sanat eivät edes riitä.

Mutta nyt tarvitaan jo paljon enemmän kuin sanoja ja paheksuntaa. Mikä on sellainen yhteiskunta, joka ei huolehdi kunnolla heikoimmistaan. Miten voi olemassaoloaan perustella yhteiskunta, joka hukkaa huonolle hoidolle hoitoa tarvitsevat ja jättää heitteille auttajaa kaipaavat. Eikö ikääntyneiden elämän helpottamisen pitäisi olla meille kaikille kunnia-asia? Eikö hoivattavien ja apua tarvitsevien ihmisten pitäisi olla meidän silmäterämme?

Kukaan meistä ei halua omaisiaan huonosti hoidetuiksi. Eikä kukaan meistä halua olla jonakin kauniina päivänä sänkyynsä heitteille jätettynä, unohdettuna ja hoivan puutteen kourissa. Ei voi olla, että ymmärrys herää vasta, kun itse tarvitsee hoivaa ja auttavaa kättä. Silloin on jo auttamatta liian myöhäistä.

Vanhustenhuollossa ilmitulleet räikeät puutteet ovat saaneet jälleen aiheesta ihmisiä kuohuksiin. Paheksuvia sanoja on riittänyt ja puutteista ruoskivat sanojat ovat lyöneet ankarasti hoivattavien puolesta. Asiaa on puitu ja puntaroitu, mutta isot korjaavat teot ovat vielä tekemättä.

Kristiinankaupungin Esperi Care -tapauksesta käynnistynyt uusi vyöry on laajentunut ja ei ole maan kolkkaa, jossa hoivaskandaali ei ravistele. Ei hoivattavien heikko hoito tai käytännössä hoivaamattomuus voi olla enää kenellekään yllätys. Kyllä huonon hoidon tapauksia on riittänyt vuosien varrella, ja niistä on myös kerrottu. Suoranaiset kauhutarinat ovat tuttuja; kasteltu vuode ja liikuntakyvytön ihminen odottamassa siinä auttajaansa.

Omaiset ja hoitajat ovat kyllä kertoneet puutteista; hoitajia on liian vähän ja hoidettavia liikaa. Hoitajat ovat kiireen ahdistamia, ja työn raskaus ylittää voimat. Kilpailutus on kutistanut resurssit ja kärsijöinä ovat olleet hoidettavat.

Miksi me sitten olemme hyväksyneet häpeän hoivattavien kohtelussa? Turha kenenkään selittää, että me emme tienneet. Rahan takia? Juuri niin. Vähään tyytyväiset, hiljaiset hoivattavat ovat saaneet kärsiä säästökuureista.

Paljon parempaan on pystyttävä, häpeä ei katoa paheksumalla. Omaiset olkaa valppaita. Hoitajat pitäkää puolianne. Päättäjät tehkää työnne. Hoivattavat ovat meidän kaikkien vastuulla.