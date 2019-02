Ylivieskalainen Tapio Visuri valittiin suurpetoasiantuntijaksi - alueena koko Pohjanmaa



Luonnonvarakeskus (Luke) on nimittänyt ylivieskalaisen Tapio Visurin asiantuntijaksi suurpetotutkimuksen tehtäviin Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille ajalla 1.2.-31.12.2019. Hänen toimipaikkansa sijaitsee Oulussa. Visuri on toiminut muun muassa Ylivieskan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilönä.

Visurin tehtäviin kuuluu muun muassa tarkastaa ja dokumentoida Länsi-Suomen alueen suurpetohavaintoja sekä suurpetojen aiheuttamia vahinkoja sekä koordinoida ja toteuttaa suurpetokantojen seurannan ja tutkimuksen edellyttämää näytteidenkeruuta ja avustaa suurpetotutkimuksessa. Hän myös välittää tietoa suurpetohavainnoista ja suurpetojen aiheuttamista vahingoista viranomaisille ja alueen toimijoille ja edistää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta Länsi-Suomen alueella.

Visuri on toiminut Pohjanmaalla aktiivisena petoyhdyshenkilönä yli 10 vuotta, ollut mukana käynnistämässä paikallisesti suurriistavirka-apu (SRVA) -toimintaa ja osallistunut aktiivisesti vapaaehtoiseen suden DNA-näytteiden keräämiseen. Lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä riistantutkimuksen kanssa jo vuosien ajan. Visurilla on myös hyvä tuntemus alueen susitilanteesta.