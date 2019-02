TV viikon valinta: Merirosvojen uppoava lasti

Kurkunleikkaajien saaressa on piraattielokuvan puitteet: Kauneutta, nuoruutta, apina, musketit ja muskelit. Vauhti vain puuttuu.

★ ★ ★

Kurkunleikkaajien saari

Renny Harlin, 1995

Ohjaaja Renny Harlin oli luottavainen. ”Haluan ilmiömäisimmät lavasteet ja erikoislaatuisimman rekvisiitan. Aseet ja erikoisefektit, jotka jättävät yleisön haukkomaan henkeä. Stunttitemput, jollaisia kukaan ei uskonut mahdollisiksi. Mikään aiemmissa filmeissä nähty jakso tai kuvauspaikka ei ole kyllin hyvä. Vanhat ideat täytyy keksiä uudelleen ja pumpata kymmenenteen potenssiin.”

Ei käynyt, kuten haaveiltiin. Kurkunleikkaajien saaresta tuli kaikkien aikojen floppi. Tuhlattu sata miljoonaa dollaria silti näkyy valkokankaalla. Ennen digiaikaa luodut räjähtävät efektit ovat upeita.

Geena Davis esittää merirosvokapteenin tytärtä. Isä jätti Morganille perinnöksi laivan ja kartanpalan espanjalaisaluksen uponneen kultalastin jäljille. Aarrekartan puuttuva palanen on Morganin roistomaisella Dawg-sedällä, joka haluaa kalleudet omalle piraattiporukalleen.

Naisia oli nähty aiemminkin merirosvoina. Jo Merirosvojen kuningattaressa (Jacques Tourneur, 1951) Jean Peters näytteli tosielämän irlantilaista Anne Bonnyä. Davisin rooli Kurkunleikkaajissa on energinen ja säihkyvä, mutta pursuavan sälän keskellä moderni näyttelijä ei täysin vakuuta 1600-luvun merten kyntäjä.

Michael Douglas jätti filmin huomattuaan, että Harlin teki siitä purtta tuoreen vaimonsa tähteydelle. Tilalle haalittiin Matthew Modine, jonka kujeilu tuo kaivattua kevennystä raskaasti liikkuvaan purkkiin. Lemmenkipinää Morganin ja Shaw’n välille ei kuitenkaan saatu iskettyä. Kiinnostavin hahmoista on aarteita hamuava Dawg, jota Frank Langella esittää vapautuneesti ja läskiksi lyöden.

Toiminnan yhdistäminen komiikkaan sujuu Renny Harlinilta kankeammin kuin Die Hard II:ssa tai Cliffhangerissa. Tyylitaju ja rytmitys pettävät. Harlin ja Davis onnistuivat paremmin seuraavassa yhteistyössään, agenttiseikkailussa The Long Kiss Goodnight (1996). Merirosvojen kulta-aika koitti 2000-luvulla Pirates of the Caribbeanin myötä.