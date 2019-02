Sanomalehtiviikon lukijoiden mielipiteitä: Pelaamisen todellinen merkitys ja välituntien tarkoitus



Melkein yhdeksän vuotta sitten vuonna 2009 aloitin pelaamisen Minecraft Demo-nimisellä pelillä. Harjoitin minun pelaamistaitoja myöhemmin, ja täyttässäni kuusi löysin Youtuben ja e-urheilun. Ajattelin, että jonain päivänä minä olen tuolla stadionilla pelaamassa noita ihmisiä vastaan. Kilpailisin silloin mestaruudesta kyseisissä peleissä.

Kuuden ikävuoden jälkeen rupesin pelaamaan online-pelejä, kuten Dungeon Defenders-nimistä peliä ja sen jälkeen muita. Muutamia vuosia myöhemmin vuonna 2017 löysin siihen mennessä minun lempipelini Overwatchin, joka on&oli vuoden 2016 talven jälkeen e-urheilupeli.

Rupesin pelaamaan peliä todella paljon, joka viikko monta monta tuntia päivästä iltaan. Kunnes ajattelin vihdoin, että nyt menen pelaamaan muita vastaan. En toisaalta mihinkään stadionille vaan ihan vaan julkisesti. Sitten siitä se lähti. Ensin olin todella huono, mutta jokaisella uudella kaudella Overwatchin kilpailu kausilla kehityin aina jonkin verran paremmaksi ja paremmaksi. Viimein pääsin puoliväliin Euroopan Top 500-pelaajista eli Platinum-arvoon.

Kuulin, että jotkut Top 500 joukkoon pääsevistä voivat päästä Overwatch e-urheilujoukkueeseen. Joten aloin harjoittelemaan lisää, mutta en koskaan päässyt puolivälin yli ja olin liian nuori. Nyt olen kohta 14-vuotias. Eli pitäisi kasvaa vielä yli neljä vuotta, jonka jälkeen Overwatch ei välttämättä ole enää suosittu peli eikä välttämättä e-urheilupeli.

Joten olen vähän luovuttanut sen asian kanssa. Nyt, melkein puoli vuotta myöhemmin ajattelen, että parhaaksi pääseminen ei ole kaikki kaikessa. Hauskan pitäminen ja paremmaksi kehittyminen ovat paljon parempia tavoitteita kuin tavoite olla aina paras “joka” pelissä.

MIKÄ ON VÄLITUNTIEN TARKOITUS?

Mikä on välituntien tarkoitus? Meille on sanottu, että kouluun on tultu opiskelemaan. Opettajat sanovat meille, että ulkona pitää käydä tuulettumassa ja hengähtämässä, jotta jaksaisi opiskella.

Meidän mielestä on epäreilua, että opettajat kiertävät ympäri koulua tarkistaen, jokaisen nurkan mahdollisen piilossa olevan oppilaan varalta. Miksi opettajat eivät näytä esimerkkiä menemällä myös ulos “tuulettumaan”. On epäreilua, että oppilaat laitetaan ulos vastoin heidän tahtoaan, kun opettajat sillä välin nauttivat opettajanhuoneen tarjoamista herkuista sisätiloissa. Opettajat nauttivat sisällä lämmöstä omasta halustaan, mutta ovatko oppilaat omasta halustaan pihalla?

Suomessa on kouluja, joissa ei tarvitse mennä ulos ja se ei haittaa heidän opiskelua.

Miksi opettajat käyvät ulkona vain välituntivalvojina kerran viikossa. Mielestämme heidän pitäisi käydä ulkona niin usein, kuin oppilaidenkin.

Ulos menon pitäisi olla vapaaehtoista, eikä määrättyä. Miten opettajat hyötyy siitä, että oppilaat käyvät ulkona?