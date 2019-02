Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Kehittyneemmät kädentyöt kouluarkeen



Eikö luovuuttakin voitaisi laajentaa? Miksi digitaalisesti ei voisi ilmaista itseään?

Digitalisaatio on jo kauan ollut puheenaihe kaikenikäisten keskuudessa, niin kotona kuin työelämässäkin. Sen haittoja ja mukavuuksia on pyritty tasoittamaan mieluisammaksi, mutta lopputulos ei aina miellytä kaikkia. Mielipiteeni ei ole yleisin mahdollinen, mutta haluan tuoda esille myös tämän asian tärkeyden.

Piirtäminen on yleinen tapa ilmaista itseään, sekä luoda viihdettä kaikenikäisille. Ehkä et tiennyt tätä, mutta piirretyt, joita aamulla saatat katsoa tv:stä, ovat käyneet suuren matkan ennen sinun tavoittamistasi. Animaatioissa ja piirretyissä ei kuitenkaan käytetä kynää ja paperia vaan kaikki työ tehdään digitaalisesti. Siksi työntekijöistä on pulaa.

Syytän kouluja työntekijöiden pulasta. Jos kouluissamme olisi digitaalinen kuvataidelinja, enemmän kiinnostuineita tulisi. Oppilaat - tulevat arjen ahertajat - eivät tiedä työmahdollisuudesta, jos ei heitä osata valjastaa siihen. Digitalisointi yleistyy päivä päivältä enemmän, ja vanhemmat sukupolvet tippuvat ajansaatossa kärryiltä, minkä vuoksi meidän nuorten pitäisi saada paras mahdollinen katsaus ja valistus tulevaan, mutta meidän pitäisi myös antaa innovoida uusia tapoja tehdä osuutemme taloudessa.

Digitaalinen piirtäminen ei ole tietenkään ainoa, jota tämä koskee. Esimerkkinä voisin käyttää monia muitakin digitaalisia ammatteja, mutta omakohtaisena huolenaiheena päätin ottaa sen esimerkiksi. Monet uskovat sinivalon isoksi haitaksi ja syrjäyttävät ideat kokonaan. Se ei kuitenkaan ole mikään tekosyy tukahduttaa isoa osaa väestön viihteestä.

Omistan piirtopöydän, jonka liitän tietokoneeseeni piirtääkseni digitaalisesti. Vanhempani rohkaisevat minua käyttämään luovuuttani, mutta pitävät myös rajansa koneella töitä tehdessä. Sinivalo tunnetusti vähentää melatoniinin eristystä aivoissa, ja jos jatkan työskentelyä iltamyöhään asti, menee yö ohi ja on hankalampi nukahtaa, mutta jos osaa rytmittää unen ja hereillä olon määrän, olen aamulla yhtä pirteä kuin ilman konettakin.

Ilmaisun laajentamiseksi, mielestäni digitaalinen taidekurssi pitäisi lisätä kouluihin valinnaisiin aineisiin, fyysisen kuvataiteen rinnalle.