Lukijan mielipide: Vanhukset, lapset ja vammaiset eivät ole toisarvoisia – kunniavelkamme vanhuksille on suuri



Jälleen kerran saamme pysähtyä arvioimaan sitä, mikä on yhteiskunnan vastuu, millaisia olemme me, vanhustenhuollon vakavien puutteiden tultua julkisuuteen.

Yhteiskuntaamme määrittää se, miten se pitää huolta lapsista ja vanhuksista. Mihin satsaamme ja mihin käytämme yhteisiä varojamme? Rahako ratkaisee? Eiväthän vanhukset, lapset eivätkä vammaiset ole toisarvoisia. He ovat tärkeä osa elämänkaartamme ja tuottavat iloa ja elämän sisältöä ympärilleen ja luovat työtä monille yhteiskunnassamme.

Yhteiskunnan toimielimillä, valtaa käyttävillä, on velvollisuus suojella kaikkia kansalaisia ja huolehtia oikeuden toteutumisesta ja yhteisten varojen jakamisesta niin, että ensisijaisesti asukkaiden peruspalvelut kunnissa ja kaupungeissa tulevat hoidetuksi. Vanhempien vastuu lapsista on tärkeä ja taas lasten vastuu vanhemmistaan on yhtä tärkeä. Vielä vuoteen 1970 lapsilla oli lain edellyttämä velvollisuus huolehtia vanhemmistaan.

Suomalaisessa kulttuurissa sukupolvien yhteys on höllentynyt, valitettavasti. Pitkien välimatkojen, omien perheiden aikataulutusten vuoksi vastuuta on vaikea hoitaa. Ikäihmisten huolto on monessa perheessä tarjolla olevien palveluiden varassa.

Vanhustenhoidosta viime vuosina saatujen negatiivisten uutisten pohjalta emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä toteaa, että ”vanhusten kaltoinkohtelusta voi tulla normi, jos meno jatkuu tällaisena…Silloin sallimme, että vanhuksia voi kohdella miten vain, vanhusten ihmisarvo romuttuu.” (Keskipohjanmaa 30.1.). Vanhusasiainvaltuutetulle olisi ollut tehtävää, sen viran perustamiseen ei kuitenkaan löytynyt viime syksynä poliittista tahtoa.

Ikäihmisten joukko kasvaa, tarve asumiselle ja hoidolle ei lopu. Vastuuta hoidosta on siirrelty valtiolta kunnille, kunnilta suurille hoivayhtiöille. Epäinhimillinen, mutkikas on tilanne. On suuri kysymysmerkki, miten maakunnilla voisi olla suuremmat hartiat hoitaa olemassa oleva tilanne kuntoon? Kunnan/kaupungin sisällä asukkaat ja heidän tilansa tunnetaan.

Kuntien omaan hoitoon omaishoitajien tukemisen, kotiavun lisäämisen, palveluasumisen ja virkistymis-ryhmien muodossa on satsattava. Kotona asuvat ikäihmiset ovat itse vähään tyytyviä, valmiita aktivoimaan itseään, mutta yksinäisyys ja liikkuminen tuovat esteitä. Aktivoimalla heitä, voimme kannustaa heitä itse valmiita auttamaan muita.

Jotta laatu ja valvonta tapahtuisi paremmin, on ikäihmisten perushoito ja palveluasuminen keskitettävä kunnan tai kaupungin omiin kiinteistöihin. Kiinteistöjen rakentamiseen kaivataan priorisointia. Hoidon keskittyessä hoivayrityksiin, joiden omistus on pörssiyhtiöissä, arvopohja ja toimintakulttuuri voivat muuttua omistajien vaihtuessa. Yksityiset hoivayritykset voivat antaa lisä- ja erikoispalveluita.

Jokaisen ihmiselle on taattava ihmisarvo ja kunniallinen kohtelu. Ikääntynyt vanhusväestö on työllään rakentanut tätä maata, maksanut veronsa ja maksaa niitä edelleen.