Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Miehemme ja naisemme maailmalla



Renny Harlin jää historiaan yhdellä maailman tappiollisimmista elokuvista. Kurkunleikkaajien saareen upposi 115 miljoonaa dollaria ja Amerikan-tuotot olivat vain 10 miljoonaa. Inflaation huomioiden se on kolmanneksi suurin filmifloppi.

Harlin on ohjaajana silti pudonnut jaloilleen ja saanut töitä ja tilauksia. 2010-luvulla hän on tehnyt viisi elokuvaa ja kolmea tv-sarjaa. Kaksi uutta filmiä on valmistumassa tänä vuonna Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Saara Saarela pääsi ohjaamaan Venetsialaisen televisiolle Ranskassa vuonna 2010, mutta sen jälkeen filmejä ei ole tullut. Tällä hetkellä Saarela opettaa viisivuotiskautta Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen professorina. Suunnitteilla on useampiakin projekteja, esimerkiksi aihe Helene Schjerfbeckin Hyvinkään-ajasta. Sillä ei ole mitään tekemistä Antti Jokisen Helene-filmin kanssa.