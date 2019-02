Hyvän elämän salaisuus on riittävä liikkuminen ja itsensä haastaminen, toteaa Kokkolassa vieraillut In-seon Hwang – Kamppailulajeja voi harrastaa läpi elämän



Kokkolan Martial Arts Centerin tatamilla pitää itsepuolustusleiriä Hoi Jeon-harrastajat. Hoi Jeon on korealainen itsepuolustuslaji, jossa käytetään hyväksi liike-energiaa ja pyörivää jatkuvaa liikettä.

Ketteriä hyppyjä, mielettömiä kaatumisia ja tiukkoja otteita tekevät lajin pitkän linjan taitajat sekä vasta vähemmän aikaa harrastaneet. Nopealla vilkaisulla ei yhtään huomaa, että osa harrastajista on yli viidenkymmenen ikäisiä, osa taasen kymmeniä vuosia nuorempia. Jalka nousee ja hiki lentää.

– Tämä on itsepuolustuslajien suola, että monen ikäiset ja monen tasoiset harrastajat voivat treenata yhdessä ja oppia toinen toisiltaan. Eikä ikä ole mikään este harrastamiselle tai vartalon voiman lisäämiselle. Ilman muuta iän karttuessa ja ikäihminenkin voi kasvattaa lihaksistoaan, ihan samalla tavalla kuin hiukset kasvavat niin solut uusiutuvat, kertoo Kokkolassa vierailulla ollut lajin pääopettaja In-Seon Hwang.

Hwang on itse harrastanut korealaisia kamppailulajeja neljänkymmenen vuoden ajan ja hän työskentelee siviilielämässään fysioterapeuttina.

– Useasti ajatellaan, että kun ikää tulee lisää, niin liikunnan harrastaminen muuttuisi lähinnä kuntoiluksi tai pelkäksi kunnon ylläpidoksi. Ei sen tarvitse olla ollenkaan niin. Tottakai kehon rajoitteet tulee ottaa huomioon, mutta yli viisikymppisenä voi ihan huoletta harrastaa hyvinkin fyysisiä lajeja, esimerkiksi juuri kamppailulajeja. Oikeastaan riittävän liikunnan harrastaminen on jopa tärkeämpää silloin kun tulee ikää lisää kuin nuorena, summaa korealaisten kamppailulajien taitaja ja mestari.

Ikä tuo tullessaan muutoksia, mutta ikääntyminen ei ole syy lakata haastamasta itseään.

– Kehon kireystaso ja nestetasapaino iän mukana hiukan muuttuu ja kun hormonitoiminta muuttaa kehon toimintaa on äärettömän tärkeää liikkua ja haastaa kroppaa liikkumaan oikealla tavalla. Säännöllinen liikunta on tärkeää ja koko ajan pitää kuunnella omaa kehoa, hän muistuttaa.

In-Seon Hwang valmistui fysioterapeutiksi noin kymmenisen vuotta sitten. Silloin hän kehitteli terveysliikunnan Jang Sun, josta löytyy paljon kamppailulajien elementtejä. Vaikkakaan Terveysliikunta ei ole kuntoutusmuoto, sitä voidaan käyttää kuntoutuksessa apuna. Terveysliikunnan yksi keskeisistä ajatuksista on, että kivut johtuvat kehon yhteistyön puutteesta, kun kehon yhteistyö palautetaan kivut häviävät.

– Olen ymmärtänyt asian niin, että itsepuolustuslajit ovat terveysliikuntaa eivät ollenkaan ”pelkkää” urheilua. Lajin avulla voidaan hoitaa terveyttä, eikä se ole pelkästään urheilusuorittamista, kertoo Hwang.

Hänen mukaan myös mielen haastaminen kamppailulajien liikeradoilla ja molemminpuolisella treenaamisella on hyvät vaikutukset paitsi mieleen myös ryhtiin.

-Kaatumistekniikoiden hallitseminen sekä hyvät jalkavoimat tuovat tasapainoa ja vähentävät riskejä loukkaantumisille. Silläkin keinoin saadaan parannettua hyvää elämänlaatua ja toimintakykyä mahdollisimman pitkälle.

Yli viisikymppiset lajin harrastajat eivät ole kamppailulajien maailmassa mitenkään outo asia. Pikemminkin päin vastoin. Useat kamppailulajien mestarit ja suurmestarit ovat parhaimmillaan vasta viidenkymmenen vuoden iän ylitettyään.

– Pitkään harjoitelleella jokainen solu on mukautunut täydelliseen tekniikan osaamiseen. Suorituksessa on tasapainossa niin fyysinen kuin henkinen osaaminen, vasta silloin on suoritus parhaimmillaan. Kehon ja mielen hallinta on pitkän ajan kuluessa hioutunut parhaimmilleen.

Kuinka pitkään liikuntaa pystyy harrastaa?

– Aktiivisena pysytään viimeiseen päivään saakka. Siinä se taitaa olla, pitkän ja hyvän elämän salaisuus, hymyilee Hwang.