Tiikerit pelaa tärkeistä pisteistä – Mestaruusliigan jumbofinaalissa vieraaksi saapuu Vantaa Ducks



Tiikereiden Kalle Määttä on toipunut pelikuntoon. Sunnuntaina nähdään, passaako Ducks-ottelussa Määttä vai Anton Välimaa.

Jarno Herranen

Pitkään lentopallon miesten Mestaruusliigan keskikastissa ollut Kokkolan Tiikerit on valahtanut kahdeksanneksi. Tiikerit on siis edelleen pudotuspeliviivan paremmalla puolella, ja eroa viimeistä paikkaa miehittävään Vantaa Ducksiin on kahdeksan pistettä.

Sunnuntaina Tiikerit ja Ducks kohtaavat Hollihaassa. Aikaisemmin tällä kaudella Ducks on pöllyttänyt Tiikereitä kahdesti erin 3–0, joten Tiikereillä on kalavelkoja maksettavana. Mikäli Tiikerit vie vantaalaisilta täyden pistepotin, on paikka pudotuspeleissä ison askeleen lähempänä, Ducksin vierasvoitto vastaavasti luo melkoisesti paineita Tiikerit-leiriin.

Kokkolan Hermeksen kolmen pelin viikko Mestiksessä päättyy lauantain kotiotteluun Imatran Ketterää vastaan. Vauhtia on myös viereisessä rakennuksessa eli uimahallissa, sillä Suomen ruotsinkielisen urheiluliiton (SFI) mestaruusuinnit tuovat viikonlopuksi Kokkolaan reippaat 200 uimaria.

Maastohiihdon SM-mitaleista mitellään Imatralla. Lauantaina Pyhäjärven Pohti puolustaa SM-pronssia miesten viestissä. Sunnuntain sprinteissä useammalla alueen hiihtäjällä on realistiset mahdollisuudet finaalipaikkaan.