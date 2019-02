Jokilaaksojen Musiikkiopistossa opettavasta Henna-Maija Vannemaasta Vuoden Harmonikkataiteilija – Sieviläiselle Janina Suihkolalle stipendi harmonikkakilpailuun Kiinaan



Suomen Harmonikkaliitto on nimennyt Vuoden Harmonikkataiteilijaksi 2019 Henna-Maija Vannemaan. Huomionosoitus julkistettiin Harmonikkaristeilyllä 27.1. Harmonikkaliiton jäsenistö ehdotti Vuoden Harmonikkataiteilijaksi kaikkiaan 65 eri henkilöä, joista liiton hallitus teki valinnan.

Vantaalainen musiikin maisteri Henna-Maija Vannemaa on 31-vuotias monipuolinen osaaja niin esittävänä taiteilijana, opettajana kuin nuorten harmonikkaorkesterin ohjaajanakin.

Vannemaan johtama Jokilaaksojen Musiikkiopiston According to Rhythm -orkesteri on innostanut monia uusia nuoria harmonikansoiton harrastuksen pariin. Vannemaa on myös ideoinut Nivalassa järjestelyn Palje+ tapahtuman, joka on jo useana vuonna kerännyt kokoon nuorten musiikkiryhmiä eri puolilta Suomea.

Viime vuoden alussa aloitti toimintansa Valtakunnallinen nuorten harmonikkaorkesteri, joka toimii Suomen Harmonikkaliiton yhteydessä Henna-Maija Vannemaan johdolla. Mukana on noin 20 lukioikäistä soittajaa eri paikkakunnilta musiikkioppilaitosten piiristä.

Harmonikkaristeilyllä järjestettiin katselmus, jonka perusteella Suomen Harmonikkaliitto antoi kaksi osallistumisstipendiä Kiinaan maalmanlaajuisen Coupe Mondiale -harmonikkakilpailun varietee-sarjoihin. Stipendin saivat 18-vuotias Janina Suihkola Sievistä ja 17-vuotias Sonja Lampinen Saarijärveltä.

Coupe Mondiale järjestetään seuraavan kerran Kiinan Shenzenissä 12.–17. elokuuta 2019.