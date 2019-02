Eläkeliiton Raimo Ikonen Kokkolassa: Politiikka on sellaista, että vanhustenhoidon ongelmiinkin reagoidaan ongelmien kautta tai ennen vaaleja



KOKKOLA (KP)

Ei ollut yllätys, että vanhustenhoidon ongelmat nousivat pääosaan, kun Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen vieraili Kokkolassa Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin tilaisuudessa tänään perjantaina.

On se aika vaalikaudesta, kun poliitikot järkyttyvät vanhustenhoidon ongelmista.

Pitääkö Ikonen tätä tekopyhänä?

– Ei se ole tekopyhää. Poliitikkojen elämä on vain sellaista, että reagointi tapahtuu ongelmien kautta tai asioista keskustellaan kunnolla vasta ennen vaaleja, sanoo Ikonen.

Ikonen valittiin Eläkeliiton puheenjohtajaksi viime kesänä. Sitä ennen hän oli tehnyt pitkän uran valtionhallinnon johtotehtävissä, viimeksi sosiaali- ja terveysministeriössä ylijohtajana.

Ikosen mukaan vanhustenhoidon asiat ovat olleet ajankohtaisia vuodesta 1993, jolloin siirryttiin uuteen valtionosuusjärjestelmään. Sen jälkeen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei ole vaikuttanut se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

– Kuntien painotukset alkoivat eriytyä toisistaan. Vanhustyö saattoi jäädä vähemmän tärkeään osaan.

Oppositiopuolueet jättivät perjantaina hallitukselle välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta.

Muistissa on myös se, että Kataisen hallitus, johon muun muassa sosiaalidemokraatit ja vihreät kuuluivat, säästi vanhusten laitoshoidosta noin 300:lla miljoonalla eurolla.

– Olin silloin virkamiehenä toteuttamassa leikkauksia sosiaali- ja terveysministeriössä. Tämä hallitus ei ole tehnyt muuta kuin jäädyttänyt indeksit. Valtionosuusrahamäärään ei ole puututtu. Varsinkin, kun sote-puolen asioista puhutaan, keskustelu ei pysy asiakysymyksissä, Ikonen sanoo.

Hänen mukaansa tehokkuusajattelu on lisääntynyt viimeisten vajaan viidentoista vuoden aikana, kun sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettu.

– Palvelujärjestelmän uudistaminen on ollut tuuliajolla toistakymmentä vuotta. Kuntapohjainen järjestelmä ei kykene hoitamaan tehtäväänsä, toimimaan rahoituksen ja yksityisten yritysten paineessa. Tilannetta ovat hyväksikäyttäneet jotkin yritykset, jotka ahneuksissaan testaavat rajoja.

Eläkeliitossa panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntoutukseen, jotta ikääntyneiden ihmisten toimintakyky säilyy hyvänä.

– Ongelmat ovat nyt kulminoituneet elämän viimeisten vuosien hoitoon. Haluamme lisätä ihmisten harrastusmahdollisuuksia, liikuntaa ja ajattelua, sekä yhdessäoloa, jotta elämän viimeistä vaihetta voisi lykätä mahdollisimman pitkälle, Ikonen kertoo.

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Ikosen mukaan Suomi seuraa ikääntymisessä Japania.

– Ikäännymme ensimmäisenä maana Euroopassa. Samalla olemme muita pohjoismaita jäljessä siinä, kuinka paljon vanhuksiin panostetaan rahallisesti.

Kuuluvatko bisnes ja vanhustenhoito yhteen?

– Yksityisen ja julkisen puolen palveluiden laatua ja ominaisuuksia on seurattu vuosittain. Aika lailla tasavertaista on, mutta yksityinen on saanut pikkuisen paremmat pisteet laadussa mitattuna. Julkinen puoli on pärjännyt sisäisessä joustossa mitattuna.

Ikosen mukaan molempia tarvitaan.

– Yksityiset ja julkiset tuottajat ovat pääsääntöisesti hoitaneet tehtävänsä hyvin. Tarvitsemme kuitenkin nykyistä vahvempaa ohjausta. Lisäksi velvoitteet ja sanktiot on saatava selvemmin vanhuspalvelulakiin.

Eläkeliitossa on juuri aloittanut vanhusasiamies, jonka tavoitteena on vahvistaa eläkeläisten vaikuttamista ja edunvalvontaa.

– Lisäksi Suomeen tarvittaisiin eläkeläisasiantuntijan virka. Hänellä olisi rooli eläkepoliittisen köyhyysohjelman toimeenpanossa seuraavalla hallituskaudella, Ikonen sanoo.