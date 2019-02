Lagmansgårdenin koulukoti siirtymässä Pirilöön Pietarsaaressa – vanhaa rakennusta ei kannata enää korjata



Torstai-iltana Lagmansgårdenin koulukodissa Pedersöressä järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin parhaillaan työn alla olevaa ehdotusta uudesta asemakaavasta alueelle, jonne uusi koulukoti on suunniteltu sijoitettavaksi.

Tilaisuuteen osallistuivat muun muassa Lagmansgårdenin johtaja Carl-Johan Strömberg, asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg ja FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n hankepäällikkö Kristina Salomaa.

Nykyinen kolmikerroksinen Lagmansgårdenin koulukoti on rakennettu vuonna 1938. Strömberg sanoo, että koulukodin nykyiset toimitilat ovat epäkäytännölliset ja rakennus monin paikoin huonokuntoinen.

– Nykyisten tilojen kuntoon saattaminen vaatisi valtavat investoinnit, ja niistä huolimatta rakennuksesta ei olisi mahdollista saada toimitilaa, joka vastaisi koulukodin tarpeisiin.

Valtion Senaatti-kiinteistöt omistaa 12 hehtaarin alueen alueella, jonne koulukoti on suunniteltu sijoitettavaksi. Suunnitelmissa on, että 12 hehtaarin alueelta kaksi hehtaaria varattaisiin Lagmansgårdenille. Valtio omistaa myös lähistöllä sijaitsevan kesämökin.

Alue, jonne uutta koulukotia suunnitellaan sijoitettavaksi, on Vanhan Pirilöntien varressa Pietarsaaressa. Alueen lähettyvillä on rannanmyötäisesti kesämökkejä, ja ensimmäiseen vakituiseen asutukseen alueelta on puoli kilometriä. Isolta päätieltä, Kolpintieltä, on alueelle matkaa noin 300 metriä.

– Uudet asemakaavat voivat tulla ajankohtaisiksi Pirilössä tulevaisuudessa. Siksi haluamme valmistella sujuvan liittymän Kolpintieltä ja riittävän leveän tiealueen Vanhalle Pirilöntielle. Nämä toimenpiteet tehdään ajoneuvo-, pyörä- ja kävelyliikenteen hyvien ratkaisujen varmistamiseksi, Öhberg sanoo.

Suunnittelijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin kanssa. Suunnittelun aloitteentekijä on Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt harkitsee arkkitehtikilpailun järjestämistä valtion koulukotia varten, mikäli se siirretään Pirilöön.

– Kilpailu maksaa muutaman kuukauden ja hieman rahaa. Rakennamme kuitenkin jotain, joka kestää ja toimii useita kymmeniä vuosia. Hyvien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen on taloudellinen investointi, sanoo Senaatti-kiinteistöjen Jari Auer.

Öhbergin mukaan alueen uusi asemakaava voi parhaassa tapauksessa valmistua ennen kesää. Aikaisintaan koulukoti muuttaa uusiin tiloihin Pirilössä kolmen ja puolen vuoden kuluttua. Valtion osalta kyseessä on lähes kymmenen miljoonan euron panostus.

Pietarsaaresta 10 kilometrin päässä sijaitseva Lagmansgården on valtion koulukoti, joka järjestää hoitoa, kasvatusta ja perusopetusta suomen- ja ruotsinkielellä.

Valtion koulukodit ovat vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetuksen valtakunnallisia palveluntuottajia.

Lagmansgårdenissa asuu tällä hetkellä 12 sijoitettua tai huostaanotettua nuorta.

