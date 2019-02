Iso askel oikeaan suuntaan – Juha Savelan kolumni Hermeksen hyvästä kaudesta, Mestiksen haasteena edelleen suljettu Liiga

Tällä kaudella Kokkolan Hermes on tarjonnut pelistä toiseen vauhdikasta viihdettä – varsinkin kotikaukalossa. Totta kai sarjataso asettaa omat reunaehtonsa taitotasolle, mutta tylsän kuolleita hetkiä Kokkolan jäähallissa on tänä talvena nähty vähän.

Kun Mestiksen runkosarja on kallistumassa loppusuoralle, voi sanoa Janne Tuunasen johtaman valmennustiimin ja joukkueen tehneen hyvää työtä. Ellei mitään älyttömiä romahduksia tapahdu, Hermes on joko runkosarjan ykkönen tai kakkonen. Viime kauteen verrattuna on astuttu iso askel oikeaan suuntaan.

Vaikka lauantaina tappio Ketterälle tuli, iso kuva kaudesta on positiivinen. Ei siis ihme, että seura käytti sopimusoption, jonka myötä Tuunanen jatkaa ensi kaudellakin Hermeksen valmentajana.

Kevään pleijarit lopulta näyttävät, mitä Hermekselle jää kaudesta käteen. Tällä kaudella Mestiksen mestaruus tuo mainetta ja kunniaa(?), muttei senttiäkään palkintorahaa. Sarjaseurat ry päätti jo ennen kauden alkua, että vuosittainen 150 000 euron palkintopotti sijoitetaan Mestiksen kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen – mitä ikinä se tarkoittaakaan.

Viime viikonloppuna Kokkolassa vieraillut maan jääkiekkopomojen primus inter pares Kalervo Kummola ei juuri lähtenyt raottamaan liigaporttia. Ihannetilassa ehkä, mutta reaalimaailmassa Liiga on ja pysyy toistaiseksi suljettuna.

Valitettavasti suljettu liiga myös estää Mestis-seurojen tavoitteellisen kehittämisen, kun unelma (liiganousu) puuttuu. Miksi satsata, jos palkinnoksi saa vain kolhiintuneen pytyn?

Aika paljon olisi Kokkolassakin jääty viime vuosina paitsi, jos lentopallon Mestaruusliiga ja jalkapallon Veikkausliiga olisivat suljettuja sarjoja.

Sekin on myönnettävä, ettei Mestiksessä tällä hetkellä ole liigatasoista organisaatiota. Tällä vuosikymmenellä Mestiksestä nostettujen Sportin, KooKoon ja Jukureiden paras sijoitus on toistaiseksi ollut Sportin kymmenes sija kaudella 2015–16. Sama sijoitus tekee Sportille tiukkaa tälläkin kaudella, vaikka vaasalaisten alku herätti toiveita paremmasta menestyksestä.

Liigan kärjessä Kärpät on kiskonut hämmentävän suuren kaulan muihin. Kun vielä Jussi Jokinen palasi loppukaudeksi Ouluun, moni piti sitä mestaruuden viimeisenä sinettinä. Pelit on tietysti pelattava ensin, mutta vahva rosteri ja toimiva pelisysteemi Kärpillä kieltämättä on. Ainoa tällä kaudella yskinyt osa-alue on ollut ylivoimapeli, mutta juuri sen osaamista Jokinen tuo joukkueeseen.

Viimeistään pleijareissa nähdään, miten 35-vuotiaan kalajokiskasvatin liike riittää Kärppien pelitapaan, mutta vauhtieroa kaventavaa pelinlukutaitoa ja peliälyä Jokisella on aina ollut. Jokisen paluu vie muiden hyökkääjien jääaikaa ja luo sitä kautta haasteita ryhmädynamiikalle, mutta eiköhän asia ole otettu Kärpissä huomioon.

Sitä paitsi haluaisin nähdä liigavalmentajan, joka tässä vaiheessa kautta näyttäisi punaista valoa Jokisen kaltaisen pelaajan hankinnalle.