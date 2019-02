Lauri Tuomi-Nikulan sunnuntaipakina: Amos Rex ja ämpärillinen sirkushuveja



Kun Helsingin leipäjonot alkoivat oudosti lyhentyä tai ne oli siirretty kaupungin laitamille, luikerteli toista korttelia pitkä taiteen nälkäisten jono Amos Rexiin, entisen Lasipalatsin uumeniin rakennettuun uuteen taidemuseoon. Tätä ei pidä hämmästyä. Tämä on niin nähty. Jo muinaiset roomalaiset jne. ymmärsivät, että halpa leipä ja sitä paljon kalliimpi viihde pitää kansalaiset tyytyväisinä. Viikosta toiseen Rooman Circus Maximuksen katsomo täyttyi sadoin tuhansin, kunhan yleisölle riitti evästä ja leijonille pulskia kristittyjä jahdattavaksi. Ai, ai, että se olikin hauskaa katseltavaa!

Ihan sama täällä. Ruoka on halvempaa kuin koskaan, sitä vastoin huono viihde on pirun kallista. Mietitään nyt vaikka ruoan halpuuttamista tai Cheekin jäähyväiskonserttia. Tai jotain jääkiekkomatsia Jokerit vastaan Metallurg Magnitogorsk. Satasen pääsylippu on hupaa ja siihen matkat ruokajuomineen päälle. Onneksi köyhä tai muuten nuuka saa kaupasta halpuutettua ja iltamyöhällä lisäksi alennuslaputettua syötävää. Cheekiä ei tietenkään ole pakko mennä katsomaan. Ai niin, se lopetti.

Näitä mietin hitaalla matkallani Amos Rexiin. Olen nyt ollut jonossa puolisen tuntia. Lippuluukku häämöttää. Mihin oikeastaan olen menossa, mitä odotan museokäynniltä? Tajuan, että olen pohtinut tätä samaa lukemattomia kertoja eurooppalaisten museoiden yhä pidemmiksi kasvaneissa sisäänpääsyjonoissa. Olen avoin ja utelias ja haen elämyksiä tyydyttämään nautinnon- ja tiedonhaluni. Toivon, että taide tuolla museon uumenissa koskettaa, menee tunteisiin ja jättää siten jäljen. Sellainen käy järkeen, kirjaimellisesti. Jälkien perusteella osaan paremmin hahmottaa omaa ja ympäröivää todellisuutta, sanottaa sitä ja tehdä ymmärrettäväksi itselle ja muille. Oi, Amos Rex, Choose me, affect me!

Samaan aikaan läheisellä torilla joukko tomeria toppatakkimiehiä pystyttää puolueen propagandaosastolle pop-up -katosta ja purkaa pakusta torneittain ämpäreitä. Kun grillin viekoitteleva haju leviää asujaimistoon, paikalle kerääntyy suuri joukko väkeä. Makkarat syötyään he jatkavat matkaansa pitkin Mannerheimintietä tyhjät ämpärit käsissään. He eivät ole menossa marjaan. Ajattele, tyhjä ämpäri. Siinä on kaikki, makkaran lisäksi, mitä katoksen alla väijyvillä aktiiveilla oli annettavanaan. Siinä on, pojat ja tytöt, metaforaa kyllikseen. Herra meitä ja lapsiamme varjele tyhjien ämpäreiden invaasiolta ja kansaamme aliarvioivalta kampanjoinnilta tulevissa eduskuntavaaleissa, amen.

Mutta, onko taidemuseokäynti viihdettä? Onko Cheekin konsertti taide-elämys? Jättääkö Metallurg Magnitogorskin voittomaali tunnejäljen? Mitä ämpäreiden jakaminen poliittisessa tilaisuudessa on paitsi populismia yököttävimmillään? Jätän nuo sinulle ja sukellan sisään Amos Rexin maanalaisiin kammioihin. Korkealle kurottavat kattoikkunat ovat vinkeitä, mutta näyttelytiloissa on pimeää ja sekavaa. Avajaisnäyttelyn japanilaisen TeamLabin digitaalisen installaation tavoitteena on uudelleenmääritellä todellisuus. Siihen kävellään sisään ja sitten ihmetellään. Vajaan tunnin kuluttua olin sillä kannalla, että nykytodellisuuteni riittää minulle oikein hyvin, enkä kaipaa sille digitaalista päivitystä. Lisäksi olin pettynyt, koska en näyttelyssä kokenut erityisiä väristyksiä. Ja taas alkoi kysymysten ryöppy. Tunnen pettyneeni, vaikka museo on uusi ja sen avajaisnäyttely maineikas. Entä nuo kymmenet tuhannet muut museoon jonottaneet, millainen muisto heille jäi? Ei kai kyseessä vain ole massiivinen harha, eräänlainen kollektiivinen mielenhäiriö, joka ohjaa meidät kritiikittömästi jonoon, koska kaikki muutkin jonottavat. Jonottavat ja odottavat sitä hemmetin ämpäriä.

Kirjoittaja on kälviäläinen, päivä päivältä vapaampi kirjoittaja.