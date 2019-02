Myöhästyikö lento? Lentokorvauksista on paljon epäselvyyksiä

Myöhästyneitä lentoja koskeva korvauskäytäntö kaipaa selkeytystä, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg

Lautakunta saa käsiteltäväkseen vuosittain toista tuhatta tapausta, joissa riidellään viivästyneestä tai peruutetusta lennosta maksettavasta korvauksesta. Tapausten määrä on lievässä kasvussa.

Suurimmassa osassa riidoista kuluttaja voittaa.

Lentoyhtiöt eivät mielellään taivu noudattamaan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, arvioi Ståhlberg.

– Ne eivät ehkä liiketaloudellisista syistä halua maksaa ennen kuin asiaa on koeteltu ainakin täällä meillä.

Lentokorvauskiistat etenevät harvoin oikeuteen. Käräjöinti on kallista kuluttajalle, ja jos häviää jutun, saattaa joutua maksamaan vastapuolen asianajokulut.

Kuluttajariitalautakunnan käsittely ei maksa mitään, mutta sen suositukset eivät ole sitovia. Suurimmassa osassa tapauksia elinkeinonharjoittaja noudattaa suositusta – ei kuitenkaan aina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt kuluttaja- ja kilpailuviraston kuluttaja-asiamies on viemässä oikeuteen muutamia tapauksia, joissa lentoyhtiö ei ole noudattanut kuluttajariitalautakunnan suositusta.

Tapausten vastapuolena on Finnair.

Oikeudenkäynneistä toivotaan ennakkotapauksia, jotka selkeyttäisivät myöhästymiskorvausten maksamista tulevaisuudessa, kuluttaja- ja kilpailuviraston lakimies Jari Suurla sanoo.

Lentoyhtiöt kieltäytyvät usein maksamasta korvauksia vetoamalla poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

– Se on tulkinnanvarainen käsite. Oikeudesta haetaan tarkennusta, mitä poikkeukselliset olosuhteet ovat, Suurla toteaa.

Kuluttajariitalautakunnan Ståhlbergin mukaan ennakkotapaukset olisivat tervetulleita myös kuluttajariitalautakunnalle. Niiden avulla olisi helpompi ratkoa lentokorvauskiistoja.

Toistaiseksi ennakkotapauksia on lähinnä EU:n tuomioistuimesta.

– EU:n tuomioistuimen tekemät ratkaisut ovat tulkinnanvaraisia. Se aiheuttaa potentiaalisia erimielisyyksiä.

Ståhlbergin mielestä vielä paras tapa hoitaa korvaukset olisi rahoitusjärjestelmä, jonka avulla korvaukset maksettaisiin. Se voisi olla rahasto tai vakuutus.

– Mikään ei estäisi lentoyhtiötä ottamasta vakuutusta viivästysten varalta, ja vakuutusmaksu leivottaisiin lippujen hintaan.

Lentokorvauksista on viime vuosina tullut liiketoimintaa.

Jos kuluttaja ei itse viitsi tai rohkene hakea korvauksia lentoyhtiöltä, hän voi turvautua korvaushakemuksiin erikoistuneen yhtiöön.

– Asiakkaissa on myös niitä, jotka ovat itse hakeneet korvauksia, mutta eivät ole saaneet niitä, tai jotka ovat kyllästyneet lentoyhtiöiden hitaaseen toimintaan, sanoo korvaushakemuksia tekevän AirHelpin Suomen maajohtaja Aleksi Seppo.

Korvausyhtiöiden kassavirta perustuu yleensä korvauksesta otettavaan osuuteen. Jos lentoyhtiö maksaa korvausta, yhtiö ottaa siitä osansa, usein noin neljänneksen. Jos korvausta ei tule, asiakkaalta ei peritä maksua.

AirHelpin laskujen mukaan yli 117 000 Suomen lentokentiltä matkustanutta henkilöä oli viime vuonna oikeutettu korvauksiin. Määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Luku perustuu yhtiön omiin tilastoihin.

Suomen lentokenttiä operoiva Finavia kertoo, että se ei tilastoi myöhästymisiä eikä peruutuksia.

Myös korvaushakemusten määrä kasvoi. Sepon mukaan tämä johtuu kahdesta syystä. Lentoliikenne kasvaa koko ajan, ja samalla kasvaa myöhästyneiden lentojen määrä. Lisäksi matkustajien tietoisuus oikeuksistaan lisääntyy koko ajan.

Silti AirHelpin kyselytutkimuksen mukaan vain noin 40 prosenttia eurooppalaisista ylipäänsä tietää, että heillä on jonkinlaisia oikeuksia.

Sepon mukaan läheskään kaikki korvauksiin oikeutetut eivät hae korvauksia. EU:ssa korvaushakemuksen tekee maasta riippuen arviolta 10-40 prosenttia matkustajista.

Lentokorvauksissa on kyse isoista rahoista. Esimerkiksi Finnair maksoi viime vuonna noin 18 miljoonaa euroa korvauksia. Yhtiön mukaan korvaushakemusten keskimääräinen vastaus- ja käsittelyaika on kuusi päivää ja vain pieni osa hakemuksista tulee korvausyhtiöiltä.

AirHelpin Sepon mukaan lentoyhtiöt suhtautuvat korvaushakemuksiin vaihtelevasti. Yleisesti ottaen yhtiöt, jotka ovat perinteisesti olleet hyviä asiakaspalvelussa maksavat myös hyvin korvauksia. Toki poikkeuksiakin löytyy.

Kuluttajalle yhtiön apu on kaksiteräinen miekka.

Osa lentoyhtiöistä on ottanut tiukan linjan korvausyhtiöitä vastaan. Toisaalta yrityksellä on ammattitaitoa, jota tarvitaan riitelyssä. Yksittäiselle henkilölle on hankalaa ja pelottavaa haastaa lentoyhtiö oikeuteen.

– Liiketoimintamme perustuu siihen, että tiedämme, koska asiakas on oikeutettu korvauksiin. Jos näin on, viemme asian aina loppuun saakka. Meidän käyttämisessä on pelotevaikute, AirHelpin Seppo sanoo.