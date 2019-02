Liikaa pakkasta? Milloin hissilipusta voi saada rahat takaisin?



Hiihtolomakausi lähestyy. Monelle se tarkoittaa reissua hiihtokeskuksiin. Etenkin tunturissa sääolosuhteet voivat kuitenkin sekoittaa suunnitelmat.

Jos hiihtohissi ei pyöri kovan pakkasen tai tuulen takia, onko laskettelija oikeutettu saamaan hyvitystä hissilipun hinnasta, kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Raija Marttala?

– Asiakas voi saada hyvitystä käyttämättä jääneen ajan osalta. Vaikka yrittäjä ei voi vaikuttaa säähän, niin asiakashan ei voi käyttää ostamaansa palvelua lainkaan. Näitä joudutaan kuitenkin arvioimaan tapauskohtaisesti.

Entä onko asiakkaalla oikeus saada hyvitystä teknisen vian takia, jos hissi vaikka rikkoontuu?

– Tässäkin kokonaisuus ratkaisee. Jos suuren laskettelukeskuksen yksi hissi on rikki, mutta korvaavia palveluita on käytettävissä toisissa rinteissä, se ei välttämättä ole virhe. Mutta jos pienen keskuksen ainoa hissi tai laskettelukeskuksen ainoa lastenhissi on rikki, niin silloin hyvitystä voisi vaatia.

Jos hoidetussa rinteessä laskee kiveen ja suksi rikkoutuu, onko hiihtokeskus velvollinen korvaamaan vahingon?

– Lähtökohtana on, että hiihtokeskus on vastuussa hoidettujen rinteiden kunnosta, joten korvausvastuu voi syntyä, jos rinteitä on hoidettu huolimattomasti.

Milloin vaatimus hyvityksen maksamisesta pitää esittää?

– Suositus on, että vaatimus esitetään "kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun havaitsee virheen", mielellään vaikkapa saman tien sähköpostitse. Virallisesti aikaa reklamaation tekoon on ainakin kaksi kuukautta.