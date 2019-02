Erilainen matkakohde? Onko Kuuba muuttunut Castrojen jälkeen?

Next

”Totta kai Kuuba on muuttunut”, toteaa Luis Hernandez. Keski-ikäinen herra siemailee mojitoaan Casa de las Tradicionesin terassilla Tivolin kaupunginosassa Santiago de Cubassa. Kysyn häneltä, onko Kuuba hänen mielestään muuttunut sen jälkeen, kun Castrojen aikakausi maan presidentteinä päättyi.

Asia kiinnostaa, koska uusi presidentti Miguel Díaz-Canel aloitti kautensa viime vuoden huhtikuussa. Ja kuten paikalliset sanovat, viime vuosikymmeninä ei menty kovin paljon eteenpäin.

Herran päässä keikkuu lierihattu ja kaulassa on kasa kullanvärisiä käätyjä, kuten kuubalaisen miehen tyyliin kuuluu. Juuri kun hän on avaamassa suunsa vastatakseen kysymykseeni, portaiden alapuolelle kaartaa uudehko kaupunkimaasturi.

Santiago de Cuban kaduilla päristelee tuhansittain julkista liikennettä hoitavia mopoja, Ladoja sekä vanhoja amerikanrautoja. Katumaasturia ei köyhässä Kuubassa näe – paitsi nyt.

Ratin takaa autosta ulos kapuaa Hernandezin tytär.

– Papi, anna rahaa, tyttö sanoo ja juoksee portaat ylös raihnaiselle terassille ja tarttuu pöydälle jääneeseen mojito-lasiin.

– Hyi, onpa pahaa, tyttö huudahtaa.

Terassilla istuvat turistit ja paikalliset tyrskivät naurusta. Olemme juuri yksissä tuumin rankanneet Casa de las Tradicionesin mojitot kaupungin parhaimmiksi. Baarimikko on lusikoinut laseihimme tarpeeksi sokeria, ettei reippaalla kädellä lorotettu rommi maistu turhan tuimasti.

Isäpappa kaivaa kupeestaan lompakon ja latoo seteleitä tyttärensä kouraan. Sitäkään ei usein Kuubassa näe. Rahaa joko ei ole tai jos on, se vaihtaa omistajaa vaivihkaa, etteivät muut näe varallisuutta.

Hernandezilla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoja. Hän asuu Yhdysvaltain Seattlessa tehdäkseen parempaa tiliä kuin hänen kotimaassaan koskaan olisi mahdollista. Kotona käydessään isä maksaa.

Kun tytär on kaasuttanut matkoihinsa, pääsemme jatkamaan aiheesta.

– Santiago de Cuba on muuttunut, ja asiat ovat täällä paljon paremmin nyt kuin esimerkiksi kolme vuotta sitten, kun muutin ulkomaille, hän sanoo.

Kaupunkia on kunnostettu pikkuhiljaa 2010-luvun aikana ja se on siistitty roskista. Keskeiset paikat, kuten Céspedes-puisto ja kävelykadut Enramadas ja Callejon del Carmen ovat yhtä viihtyisiä kuin missä tahansa Euroopan vanhassa kaupungissa.

Mutta tuskin nämä ovat uuden vallanpitäjän saavutuksia. Mitä hän on saanut aikaan?

– Voi, se on pitkä aihe läpikäytäväksi, enkä halua puhua siitä, hän vastaa.

Niin, vallanpitäjistä puhuminen on Kuubassa yhä hankalaa. Asiasta kysyttäessä vanhemmat ihmiset yltyvät vallankumouksen ylistykseen ja nuoret tyytyvät tuhahtelemaan.

Parin korttelin päässä kotitalonsa portailla istuu kaksi vanhusta. Nadia ja Victor Manuel eivät halua sukunimeään julki.

– Hei tyttö, annapa kun kerron jotain. Vietän tänään syntymäpäivääni, ja haluaisin oluen. Olisiko se mahdollista, rouva tiedustelee.

Tietysti. Olisiko vastaavasti mahdollista kysyä jotain?

Nadia täyttää 69 vuotta ja hänen puolisonsa on samanikäinen. He ovat asuneet elämänsä Santiago de Cubassa ja tarkkailleet elämänmenoa suurimmaksi osaksi kotiportailtaan. Se ei silti tarkoita, etteikö kuubalaisilla olisi tietoa ulkomaailmasta.

Pariskunta on hyvin tietoinen uuden presidentin vierailuista kaupunkiin ja maakuntaan sekä yhdestä jo toteutetusta näkyvästä uudistuksesta.

Viime joulukuussa Kuubaan avattiin 3G-verkko, ja nyt kuubalaisilla on mahdollisuus ostaa mobiilidataa puhelimiinsa sekä modeemilla toimiva internet-yhteys kotiinsa.

Aikaisemmin Kuubassa pääsi nettiin vain maksullisessa wifi-verkossa julkisilla paikoilla.

Pariskunnalla on myös kansainvälisiä ystäviä. Suomessakin on tuttuja: Ana ja edesmennyt miehensä Urpo Leppänen.

Esitän kysymykseni.

– Tyttö hyvä, tämä ei ole muutosten maa. Mikään ei muutu. Ei, vaikka valta vaihtuisi, vanhukset sanovat.

Santiago de Cuba on mäkinen kaupunki, ja sieltä täältä avautuu maisemia ihailtavaksi Karibian merelle sekä Sierra Maestran vuoristoon. Paikalliset kokoontuvat rantakatu Malecónille, Padre Pico -portaille tai sen viereiselle näköalapaikalle.

Edilberto Deliz on kavunnut ylimmälle portaalle katsemaan, kuinka turistit suuntaavat hänen kotikatunsa italialaisomisteisiin ravintoloihin ja tanssikoulun terassille.

Yksityisyrittämisen osittainen vapautuminen on tehnyt Kuuban-matkailusta turisteille miellyttävämpää. Vaikka ulkomaalaisillakin on ravintoloita ja majoitusyrityksiä, valtaosa liiketoiminnasta on kuubalaisten hallussa.

– Minunkin kodistani saisi tehtyä majatalon, mutta emme poikani kanssa ole siihen ryhtyneet. Kilpailua on jo niin paljon, mies sanoo.

Deliz kertoo muuttaneensa Santiago de Cubaan Havannasta, koska sukulaiset kertoivat asioiden olevan paremmin täällä, maan toiseksi tärkeimmässä kauppakaupungissa.

– Ja se on yhä totta, vaikka uusi hallitsija ei ole vielä tehnyt muutoksia, jotka vaikuttaisivat minun arkeeni. Hän on ollut niin vähän aikaa, ettemme vielä tiedä hänen suunnitelmistaan.

Deliz ei odota muutoksia.

– Eihän mikään ole muuttunut tähänkään asti, yli 50 vuoteen.

Yhtäkkiä Deliz kuitenkin keksii yhden:

– Jos uusi presidentti ei ole hyvä, sitten me vaihdamme hänet.

Sehän olisi Kuubassa aivan uutta.