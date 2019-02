Satu Kangas-Viljamäki Selänne-lehden päätoimittajaksi



Toimittaja Satu Kangas-Viljamäki, 42, on nimitetty Haapajärvellä ilmestyvän aluelehti Selänteen uudeksi päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 11. helmikuuta.

Kangas-Viljamäki on syntynyt Nivalassa ja asuu nykyisin Reisjärven Kangaskylällä. Hän on tehnyt toimituksellisia sisältöjä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin lehtiin avustajasuhteessa jo lähes kymmenen vuoden ajan – eniten juuri Selänteeseen. Hän on myös sijaistanut Selänteen päätoimittajia näiden lomien aikana useita kertoja.

Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Nivalan lukiosta Satu Kangas-Viljamäki opiskeli lähihoitajaksi ja työskenteli mielenterveystyössä lähes kymmenen vuoden ajan. Toimittajan töiden vallattua sekä mielenkiinnon että työajan Satu Kangas-Viljamäki ryhtyi opiskelemaan valokuvausta, josta hän äskettäin suoritti ammattitutkinnon Kpedun Kälviän toimipaikassa. Hänellä on myös valokuvausalan yritys.

Hänen perheeseensä kuuluvat puoliso sekä kaksi tyttöä.

– Selänteen toimintaympäristö on tuttu, ihmiset ovat tuttuja samoin kuin työyhteisö. Tämä on kuin kotiin tulisi, Satu Kangas-Viljamäki kuvailee tunnelmiaan valinnan jälkeen.

– Selänne on hyvän mielen lehti, ja haluan vielä lisätä siihen iloa ja naurua. Ihmisläheisyyttä tosiasioista tinkimättä, uusi päätoimittaja linjaa.

Nykyinen päätoimittaja Arja Kangas siirtyy Kalajokilaakso-lehteen kehitystehtäviin digitoimittajaksi.

Kaupunkilehti Selänne jaetaan kerran viikossa noin 10 000 kappaleen jakelulla lähinnä Haapajärvelle, Kärsämäelle, Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle. Lehdellä on myös oma verkkopalvelu. Lehteä julkaisee Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy.