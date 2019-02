Pääkirjoitus: Liikenteen takkuaminen tuiskussa on ymmärrettävää, mutta tiedotusta on varaa parantaa



Kulunut viikonloppu ja osin tämä viikkokin on poikkeuksellisen luminen. Viikonloppuna, etenkin sunnuntai-iltana, keliolosuhteet olivat Keski-Pohjanmaallakin poikkeuksellisen huonot. Lunta satoi tuulen kanssa ajoittain niin sakeasti, että liikkuminen niin maanteitse, rautateillä kuin lentämälläkin oli poikkeuksellisen haastavaa.

Vaikka kuinka poikkeavat liikennejärjestelyt ottavat päähän, on hyvä muistaa, että turvallinen liikkuminen on aina kaikkein tärkeintä. Maanteillä ei pidä tavoitella nopeusrajoituksien sallimaa vauhtia, jos keliolosuhteiden puolesta on järkevää ajaa selvästi hitaampaa.

Tuhannet suomalaiset tuskailivat myöhästymisiä tai jopa juna- tai lentovuorojen peruuntumisia. Esimerkiksi sunnuntai-iltana VR:n kymmenistä kaukojunista vain muutama kulki ajallaan. VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuomisen mukaan selvästi suurin yksittäinen syy viime päivien junien myöhästymiseen liittyy vaihteisiin risteyspaikoilla: Joko vaihteita ei saada käännettyä pakkaantuneen jään takia tai automaattinen kulunvalvontajärjestelmä ei näytä junalle kulkuväliä vapaaksi, vaikka vaihteet olisivat kääntyneet oikein. Toissijainen syy on kalustossa. Piilevät viat esimerkiksi jarrujärjestelmissä tulevat esille pitkillä pakkasjaksoilla ja toisaalta sähkövikoja ilmenee usein, jos lämpötila sahaa nollan molemmin puolin. Tuominen on laskenut, että Suomen rataverkostolla on tällä hetkellä noin sadassa kohdassa nopeusrajoitus, osassa heikentyneen ratapohjan takia. Kevään routa-ajan tullessa nopeusrajoituksia on odotettavissa lisää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Matkustajien kannalta myöhästymiset ovat sitä ymmärrettävämpiä ja hyväksyttävämpiä mitä enemmän tietoa niistä saa. Niin asemilla kuin junissa matkantekoa odottavat tuskin voivat saada liikaa tietoa kulkuongelmien syistä tai odotetusta aikataulumuutoksista. Luulisi, että nykytekniikalla vaikkapa vaunujen katoissa oleviin näyttötauluihin voisi saada ajankohtaista tietoa junan etenemisestä ja vaihtoyhteyksistä, eikä vain sitä aikataulutietoa, minkä mukaan junan pitäisi liikkua.

Talvi, ja lumituiskeet eivät tule Suomessa kenellekään yllätyksenä. Vaikka kaluston ja vaihteiston ongelmia on vaikea ennakoida, tiedottamista poikkeuksellisista aikatauluista ja liikennejärjestelyistä voisi tehostaa ja harjoitella jo hyvän sään aikana.