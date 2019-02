Lukijan mielipide: Olemme kaikki osasyyllisiä – Vanhuksen hoidosta ei saisi tehdä kauppatavaraa



Kuntaa on hoidettava kuin yritystä. Laiska pääoma on muutettava aktiivipääomaksi.

Näin järkeilivät 1980-luvun alkupuolella kunnallisjohdolle amerikkalaisia johtamistapoja suositelleet nuoret maisterit. Vaikka uudet opit esiteltiin noususuhdanteen aikaan, niistä ei silloin vakuututtu. Opit ovat kuitenkin itäneet ja jalostuneet.

Globaalitaloudessa keskeistä on pääomantuotto. Hoivajätit ovat kasvottomien sijoittajien omistamia. Me tiedämme, että valtiot, kirkot, puolueet, ammattijärjestöt ja eläkeyhtiöt ovat välillisesti mukana.

Vakuutetaan, että kilpailu parantaa palvelua ja alentaa kustannuksia. Ostajan näkökulmasta ainakaan vielä tulokset eivät kumpaakaan todista.

Saman omistajan käsissä on kaksi tai useampi yhtiötä. Eri yhtiöt keräävät tuottoja ja eri yhtiöt kantavat tappiot. Sallittu verokikkailu ja veroparatiisit tukevat toimintaa. Miksi sallimme tämän? Koska muutoin kansainvälinen kikymme heikkenee ja muualla toimintavapaus on vielä väljempää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Raha vaikuttaa politiikassa enemmän kuin kansalaisen ääni.

Suomessa on lisätty vapauksia, mikä on perusteltua. Mutta vailla riittävää vastuuta, valvontaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta vapauksia ei voi lisätä. Toimintaa ovat aiemmin ohjanneet virkavastuu-, kurinpitosäännöt ja valtion itselleen säätämä ensisijainen valvonta. Nyt sanktiot ovat olemattomat, velvoittavista säännöksistä on siirrytty suosituksiin.

Seurauksena on ollut vanhusten epäinhimillinen kohtelu ja työntekijöiden vaientaminen. Tapahtumia osataan paheksua, mutta omaa tuottamusta ei tunnusteta.

Jäämme odottamaan, puuttuuko yhteiskunta edes räikeimpiin asiakirjaväärennöksiin, laiminlyönteihin, heitteillejättöihin ja virkavirheisiin. On aihetta olettaa, että viranomaiset välttelevät tutkintaa. Välinpitämättömyys on ollut liian laaja-alaista.

On tarpeen selvittää viranomaisvalvonnan taso ja julkistaa toimenpiteiden vaikutus suhteessa epäkohtiin. Jos yhteiskunta ei näe tapahtuneessa mitään rikoksen tunnusmerkkejä, kyseessä on yhteinen tietoinen välinpitämättömyys. Esperi Caren toimitusjohtajan ero tuntuu vain olankohautukselta.

Ministeri kehotti kansalaisia nostamaan rohkeasti epäkohtia esiin. Viranomaisvalvonta toimii kansalaisten valitusten ja kanteluiden varassa. Luterilaisessa yhteiskunnassa tämä ei riitä. Moni kärsii ennemmin kuolemaan asti kuin kantelee.

Me kaikki olemme sinisilmäisiä ja osasyyllisiä. Asiassa on paljon näkijöitä ja vähän tekijöitä.

Pienemmistäkin rikoksista nappikauppiaita on pantu liiketoimintakieltoon.

Jos henkilö ei pysty kuntonsa vuoksi hoitamaan asioitaan, tällaisen henkilön hoito ja hoiva ei saa olla kauppatavaraa. Liiketoiminta ja vuorokausilaskutus eivät sovi avuttoman vanhuksen hoitoon.

Seurattuamme ajankohtaisia tv-dokumentteja orjuudesta, voimme todeta, että muualla maailmassa asiat ovat vielä huonommin. Jos saalistajat laitetaan kuriin, pääomat siirtyvät sinne, missä työvoimasta ei tarvitse maksaa eikä ympäristöstä tarvitse huolehtia.