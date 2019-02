Jukka Anias: Säästöjä mistään tinkimättä

Ainakin silloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) oli kummina ja kätilönä, kun Keski-Pohjanmaa päätti varmistaa statuksena maakuntana maakuntien joukossa.

Ei se itsesäänselvää ollut marraskuun alussa 2015. Hallitus oli kaatumassa kiistaan sote-palveluja järjestävien alueiden määrästä. Kriisi laukesi, kun sovittiin ns. 15+3 -mallista. Sen mukaan 15 maakuntaa järjestäisi itse sote-palvelunsa. Kolme pienintä – joukossa Keski-Pohjanmaa – yhdessä jonkun isomman kanssa.

Meni reippaat puoli vuotta ja syntyi uusi kompromissi. Siitä on käytetty myös tylyhköä poliittista nimitystä ”lehmänkauppa”. Keskusta sai maakuntahallinnon ja kokoomus valinnanvapauden.

Siinä välissä Keski-Pohjanmaalla oli alettu rakentaa kovaa kyytiä omaa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavaa kuntayhtymää, joka sai lopulta nimeksensä Soite.

Rohkaisua, tukea ja suoranaista patistelua tuli pääkaupungista. Esimerkiksi juuri Juha Rehulalta.

Juuri nyt sote- ja maakuntahallinto ovat tilanteessa, jossa almanakka on kaikkein vahvimmilla. Aika alkaa käydä vähiin, kun eduskunta kirmaa vaalikentille maaliskuun puolessa välissä.

Ei poista sitä, että Keski-Pohjanmaalla ihmistä on pidetty Soiten voimin keskiössä kolmatta vuotta. Ensimmäinen vuosi sujui taloudellisestikin erinomaisesti. Sen jälkeen on ollut vaikeampaa.

Paavo Haavikko esitti aikoinaan ilmeisen retoriselta kalskahtavan kysymyksen: ”Kun kansa saa vallan, kuka sen saa?”

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa korkein valta toiminnasta ja taloudesta päättämiseen on annettu kuntayhtymän valtuustolle. Eli kenelle?

Korjataan. Soiten valtuuston p i t ä i s i vastata kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Tuorein näyttö on marraskuun lopusta. Kuntien edustajista kokoontuva valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion, mutta teki samalla toimintasuunnitelmaan muutoksia, joiden perusteella talousarvio ei voi toteutua. Ainakaan jäsenkunnat eivät sitä voi hyväksyä.

Paavo Haavikon aforismista Mauno Koiviston yhteen lentävään lauseeseen: ”Jos rahaa ei ole, sitä ei ole. Oli kuinka ison talon poika hyvänsä.” En usko Soiten olevan poikkeus.

On selvää ja johonkin mittaan saakka hyväksyttävää puolustaa oman kulmakunnan etuja. Tämäkin reunaehto muistaen ajattelu- ja päätöksentekomalli, jossa mistään toiminnasta ei saa tinkiä, mutta kokonaisäästöjä on synnyttävä on... hmhh... outo.

Ja tämä on kauniisti sanottu.