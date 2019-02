Ripulia aiheuttava kryptosporidium jatkaa leviämistään, uusia tartuntoja Keski-ja Pohjois-Pohjanmaalla



Jos tilalla on vasikkaripulia, sen syy kannattaa selvittää ottamalla ulostenäyte.

YLIVIESKA

Ripulia aiheuttava kryptosporidioosi jatkaa leviämistään Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tartuntatautirekisterin mukaan tammikuussa todettiin kummassakin maakunnassa viidellä ihmisellä kryptosporidioosi.

Alkueläimen aiheuttama tautia esiintyy lehmillä ja vasikoilla, ja se voi tarttua ihmiseen.

– Oireilu on vaihtelevaa. Pitkittynyt ripuli on yleensä syy, miksi on hakeuduttu hoitoon. Vakavasti sairaita potilaita ei ole ollut, sanoo Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtava ylilääkäri Risto Olli.

Kallion alueella on ollut hoidettavana viime kesästä lähtien 5–10 kryptosporidioosiin sairastunutta ja tämän vuoden puolella yksi. Normaalisti tapauksia on 1–2 vuodessa.

Kaikki sairastuneet ovat olleet jollakin tavalla maatalouden kanssa tekemisissä.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla todettiin olleen vuonna 2018 epätavallisen paljon kryptosporidioosi-tapauksia ihmisillä. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja oli 50 ja Keski-Pohjanmaalla 29. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti tilanteesta tammikuun puolivälissä.

Kryptosporidioosi on yleistynyt lypsykarjoissa, emolehmäkarjoissa ja vasikkakasvattamoissa eri puolilla maata. Ihminen voi saada tartunnan jo sairastuneelta tai eläimeltä ulosteen välityksellä. Tauti on erittäin tarttuva.

Tiloja on ohjeistettu huolehtimaan tarkasti hygieniasta. Myös näytteiden ottaminen on tärkeää.

– Jos tiloilla on vasikkaripulia, kannattaa tutkituttaa, mistä se johtuu. Tietoon perustuva toiminta motivoi aina paremmin suojaamaan itseään, sanoo valvontaeläinlääkäri Päivi Pyykönen.

Eläinlääkäreiden on vaikea arvioida, paljonko tiloilla on kryptosporidioosia.

– Jostain syystä tauti on lisääntynyt, kun ihmistartuntoja on näin paljon. Tärkeää olisi saada ketju katkeamaan, sanoo eläinlääkäri Leena Aittamaa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL teki sairaanhoitopiireille syksyllä kyselyn kryptosporidioosista. Nyt odotellaan tyypitystuloksia, joiden perusteella voidaan analysoida uudelleen aineistoa.

Syksyllä yhtä yksittäistä syytä ei selvinnyt vaan sairastuneet olivat joko olleet kosketuksissa eläimeen, jolla oli ripulia tai toiseen sairastuneeseen ihmiseen.

– On mielenkiintoista saada tietää, löytyykö sairastuneilta vain yhtä kryptosporidityyppiä vai useampia tyyppejä. Siitä voidaan tehdä uusia johtopäätöksiä, sanoo epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne THL:stä.

THL:ssä on myös tarkoitus tehdä laajempi selvitys kryptosporidioosin lähteistä, jos siihen saadaan rahoitus.