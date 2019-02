Jyrki Rantalan vieraskolumni: Muutos on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen



Lapsuudessani ja nuoruudessani ei etsitty kännykän kanssa Pokemoneja vaan kymmentä laudalta polkaistua tikkua. Ei hypätty somessa, chatissa, instassa tai tinderissä vaan hypättiin konkkaa ja vettä kengässä.

Elämää ja työelämää koskevissa viimeisen vuoden uutisissa ei ole voinut välttyä sanoilta digitalisaatio, teknologia tai disruptio. Jos ovat jo kaksi ensiksi mainittua sanaa hienoja, niin sitä on myös disruptio-sana. Suomentaen disruptio tarkoittaa vakiintuneiden toimintatapojen häviämistä tai murtumista. Taksin sijasta käytetään uber-kuljetusta, hotellin sijasta varataan yksityisiltä ihmisiltä Airbnb-majoitus ja talletusvarat laitetaan pankin sijasta lentoyhtiön tilille. Vähintään hengästymistä aiheuttaa julkituotu ajatus, että muutos ei tule olemaan enää koskaan niin hidasta kuin se nyt on ja että uudistuminen ei ole vaihtoehto – se on elinehto.

Paljon liikkuvana, mutta silti hiukan selkävaivaisena voin todeta, että paikallaan pysyminen on sekä kivuliasta että epäterveellistä – joskus jopa hengenvaarallista. Paikallaan pysyminen sitä paitsi talloo jalkoihinsa kehityksen. Mennyt menestys ei ole tae tulevaisuuden haasteiden voittamisesta. Roomalaisten armeijalegioonaa pidettiin voittamattomana taistelukentällä, kun se marssi pelkoa herättäen tiiviissä rivimuodostelmassa – kunnes vastustaja keksi tykin ja harvensi armottomasti rivit. Pysähtyneisyyteen takertumisesta ja menneen menestyksen luoman perinnön tuhoamisesta löytyy esimerkkejä yrityselämästä läpi maailman sivun. Näiden esimerkkien valossa on helppo sanoa, että muutos on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Evoluutio perustuu sopeutumiseen ja muutoksen tarpeellisuuteen olemassaolon edellytysten muuttuessa. En laske itseäni änkyräksi mielensä pahoittajaksi vaan otan ilolla ja tyydytyksellä vastaan tekniikan tuomat helpotukset arkeeni: sähköiset allekirjoitukset ja lääkereseptit, parkkimaksun maksamisen kännykällä tai rahan siirtämisen jälkikasvulle puhelinnumeron perusteella Pivo-mobiililompakolla. Silti pelkkään digihumppaan en pankkitöissänikään taivu, ellei asiakas minua tanssiin pyydä. Tekniikan pitäisi kuitenkin olla renki. Onhan näitä ahkeria tai hyödyttömämpiä renkejä ollut maailman sivu: väkipyörästä, höyrykoneesta, aurasta, kirveestä, sängyn alle jääviin laihduttaviin kuntoilulaitteisiin tai vaikkapa shampanjavispilään. Työnkuvat ja toimialat muuttuvat, joten elämän on oltava joka tapauksessa jatkuvaa uuden oppimista. Henkisesti helpottaa, kun oivaltaa, ettei olla pakon edessä, vaan että meillä on myös aikaa valmistautua muutokseen – jos asiakas sen meille suo. Ei muutos tapahdu kaikkialla samassa tahdissa, samalla intensiteetillä. Muutos lähtee aina ensin itsestä, mutta viime kädessä asiakas määrittää muutosvauhdin ja lopullisen suunnan.

Olemme keskustelleet pankkimme hallinnon ja henkilökunnan kanssa osuuspankin tulevaisuuden olemuksesta eli muutoksesta ja siihen sopeutumisesta – toisin sanoen evoluutiosta. Digitalisaatio, tehokkuusvaateet ja disruptio olivat pohdinnoissamme korkealla muutostrendien joukossa, mutta silti tärkeimmiksi asioiksi nousivat säilytettävät asiat ja arvot: inhimillisyys, joustavuus, läheisyys, kasvollisuus, paikallisuus, asiakaskokemus. Ei vaikeita, vaan mukavia ja lämpimiä sanoja. Sivuseikka on, toteutuvatko lämpimät sanat kasvotusten vai tekniikan avulla. Bisneksessä on kysymys ostamisesta ja myymisestä – siis asiakkaasta. Asiakastyössä, kuten elämässä yleensäkin, on kysymys ihmisyydestä. Psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallion määritelmää hyvästä elämästä lainaten: ”tulla nähdyksi toisten silmissä ja olla totta itselleen, olla toisten rinnalla – ei ylä- tai alapuolella”. Olla ihminen ihmiselle.

Kirjoittaja on OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja