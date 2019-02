Haamuhoitaja, missä olet? – Moni taho on ilmaissut huolensa haamuhoitajista, Keski-Pohjanmaalta heitä ei ole löytynyt



Joskus haamuhoitajalla tarkoitetaan myös sitä, että hoitaja on oikeasti hallinnon töissä, vaikka hänet on merkitty työvuoroihin.

Tammikuun viimeisenä päivänä Palopäällystöliitto julkaisi tiedotteen, jossa se ilmaisi huolensa haamuhoitajista ja vaati ihmisten turvallisuuden nostamista etusijalle. Missä haamuhoitajia on, koulutuspäällikkö Petri Lindh?

– No sehän on mediassa esillä ollut asia. Ei meillä ole varsinaista tietoa haamuhoitajista, mutta ilmeisesti joissakin hoitopaikoissa heitä on ollut. On siis ollut käytäntönä sellainen, että kaikkia hoitajia, jotka on merkitty työvuorolistoihin, ei ole oikeasti paikalla, sanoo Lindh.

Palopäällystöliitto on jo vuosia kouluttanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan riskejä omassa työssään. Koulutus on pyritty saamaan pakolliseksi alan perustutkintoihin siinä toistaiseksi onnistumatta. Palopäällystöliitosta kerrotaan, että tilanne on käsittämätön: sosiaali- ja terveysalan työssä keskiössä on toimintakyvyltään rajoittunut ihminen.

– Haamuhoitajasta ei ole edistämään kollegan tai asiakkaan turvallisuutta.

Petri Lindh sanoo, että tähän astisissa koulutuksissa puutteita on noussut usein esiin.

– Siellä koulutuksessa on tullut esille, että viestiä haamuhoitajista ei ole otettu tosissaan työpaikoilla. Se tuntuu riskienhallinnan asiantuntijasta käsittämättömältä. Jos sitä ajattelee liiketalouden kannalta, se voi johtaa valtavaan imagotappioon kuten Esperi Caren kohdalla nähtiin – ja sitä kautta riskiä myös liiketoiminnalle, sanoo Lindh.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi arvioi, että osittain puhe haamuhoitajista on kaupunkilegendaa, osin totta.

– Olen varma, että jossakin ilmiötä on, mutta en tiedä onko se niin pahantahtoista kuin mihin nimi viittaa, sanoo toimitusjohtaja.

Hän arvioi haamuhoitaja-nimityksen syntyvän suunnitellun ja toteutuneen työvuorolistan ristiriidasta. Työvuorolistassa saattaa olla sairastuneen henkilön nimi ja tilalla on joku muu – tai ei ketään.

– Puhe haamuhoitajista saattaa lähteä yllättävistä nimistä työvuorolistoissa, vaikka kyseisen henkilö ei oikeasti ole töissä. Uskon, että puhutaan oikeasti enemmän kaupunkilegendasta, mutta jos tällaista on, se ei missään nimessä ole hyväksyttävää.

Soiten valvontapäällikkö Vuokko Paananen ei ole tavannut haamuhoitajia. Hänen johdollaan tarkastetaan noin viisikymmentä hoiva-alan yksikköä vuosittain, eikä haamuhoitajaa ole vielä Keski-Pohjanmaalta löytynyt.

– Meillä ei ole näkynyt haamuhoitajia, mutta ehkä eteläisessä Suomessa on, arvelee Paananen.

Hän kertoo, että paikallisiin hoitolaitoksiin tehdään tarkastuksia niin pistokokeina kuin sovittuina käynteinä. Kummissakaan ei ole havaittu mitoitusongelmia sen enempää kuin näkymätöntä henkilökuntaakaan.

– Mitoituksessa ei ole ollut puutteita. Ne puutteet mitä on löytynyt, liittyvät lähinnä pätevyyksiin lääkehoidon osalta, sanoo Paananen.

Tässäkin asiassa alueen toimijat ovat petranneet.

– Pari vuotta sitten sai antaa asiassa huomautuksia, mutta tässä asiassa on tapahtunut parannusta, sanoo Paananen.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja sanoi, että yleisesti ottaen vikoja löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Miten Soite asian näkee?

– Samalla tavalla, puutteita on havaittu molemmissa, sanoo Paananen.

Haamuhoitajien osalta keskipohjalaiset voivat kuitenkin nukkua yönsä rauhassa.