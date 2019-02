Banaani, kahvi ja leikkokukat ovat Reilun kaupan myydyimpiä tuotteita – "Vastuullisuuden täytyy kasvaa laajemminkin"



Tiedostava kuluttaminen on tämän hetken suurin ruokatrendi, kertoo K-ryhmän Ruokailmiöt 2019 -raportti. Moni kerää ostoskoriinsa luomua ja Reilun kaupan tuotteita.

Tiedostava kuluttaminen on tämän hetken suurin ruokatrendi, kertoo K-ryhmän Ruokailmiöt 2019 -raportti. Moni kerää ostoskoriinsa luomua ja Reilun kaupan tuotteita.

Lidl ilmoitti vuoden alussa siirtyvänsä myymään Suomessa pelkästään Reilun kaupan banaaneja. Pari vuotta aiemmin kauppaketju ilmoitti luopuvansa häkkikanaloiden kananmunista.

Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen pitää Lidlin linjausta banaanien myynnistä valtavana.

– Se on isoimpia yksittäisiä linjauksia Suomen Reilun kaupan historiassa. Sillä on isot konkreettiset seuraukset tuottajapäässä, hän sanoo.

Reilussa kaupassa olennaista on, että viljelijät saavat työstään riittävän korvauksen. Reilussa kaupassa huomioidaan myös viljelijöiden työolot ja hyvinvointi sekä ympäristöasiat.

Tällä hetkellä Reilun kaupan banaanin markkinaosuus on noin kymmenen prosenttia. Banaaneja myydään Suomessa noin 114 miljoonaa kiloa vuodessa. Toissa vuonna Reilun kaupan banaaneja myytiin noin 12 miljoonaa kiloa.

– Lidlissä on arvioitu, että he tulevat tuplaamaan Reilun kaupan banaanin myynnin Suomessa. Sillä on iso merkitys tuottajille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Isoimmat yksittäiset Reilun kaupan tuotteet ovat banaanin lisäksi kahvi ja leikkokukat. Reilun kaupan leikkokukkia myydään 50 miljoonaa vartta vuodessa.

Reilun kaupan tuotteiden myynti on kasvanut joka vuosi.

– Joskus muutamalla prosentilla, joskus paljon enemmän. Uskon, että kasvu tulee jatkumaan. Tekemistä on silti. Reilun kaupan markkinaosuus esimerkiksi kahvissa kasvaa koko ajan, mutta on silti vielä pieni.

Sivonen kiittelee, että niin suomalaisilta kuin ruotsalaisiltakin kahvipaahtimoilta on tullut markkinoille Reilun kaupan tuotteita.

– Avauksia tehdään siellä täällä ja uskon, että tämä kehitys jatkuu. Vastuullisuuden täytyy kasvaa laajemminkin.

Kuluttajat voivat omilla teoillaan vaikuttaa kauppojen valikoimiin. Sivonen kehottaa kuluttajia tutustumaan tuotteiden alkuperään ja kysymään siitä myös kauppiaalta.

– Itse olen kärsimätön kuluttaja ja en haluaisi käyttää aikaa alkuperän tarkistamiseen, vaan haluan, että kauppias tekee sen valmiiksi puolestani.

– Eduskuntavaaleissa voi vaikuttaa äänestyskopissa. Reilu kauppa ry ajaa muiden järjestöjen ja tahojen kanssa ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia.

Kampanjassa on mukana myös useita yrityksiä, muun muassa kauppaketjut K-ryhmä ja S-ryhmä.