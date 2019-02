Laura Airola: Lopetetaan ruuhkavuosista puhuminen

Me emme halua enempää burn out -sukupolvia, vaan kulutuksen, kiireen ja kilpailun vastavoimia.

Täytän tänään 32 vuotta. Kun synnyin, elettiin vuotta 1987.

Jumalan teatteri heitti kakkaa katsomoon Oulussa, ja Brooke ja Ridge aloittivat loputtoman on-off -romanssinsa saippuasarjassa Kauniit ja rohkeat.

Gorbatsov ja Reagan tapasivat ensimmäistä kertaa, vietettiin Tsernobylin vuosipäivää.

Opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus, joka avasi myöhemmin sadoilletuhansille kaltaisilleni eurooppalaisille mahdollisuuden opiskella Euroopassa ja kansainvälistyä, aloitettiin.

Lama häämötti jo nurkan takana, tai ainakin Atlantin tuolla puolen. Kotipizza ja Robert’s coffee perustettiin.

Kuulun niin sanottuihin milleniaaleihin, nykyisiin kolmikymppisiin, joiden lapsuus loppui vuosituhannen vaihteessa. Milleniaaleja on kuvattu ahdistuneeksi burn out -sukupolveksi, jotka elävät jatkuvassa epävarmuudessa. Emme tunne enää elinikäisiä työsuhteita tai nousevaa tulotasoa. Toisaalta olemme pilalle hemmoteltuja, etuoikeuttuja paskiaisia, jotka ovat kasvaneet kiinni someen: katsokaa, miten vauhdikas elämä ja herttaiset lemmikit meillä onkaan!

Some aiheuttaa tyytymättömyyttä miljoonien valintojen maailmassa, jossa "kaikki on mahdollista, jos vain itse tahtoo niin".

Nuoruutemme suuret uutistarinat liittyvät luonnonkatastrofeihin ja terroritekoihin, jotka ovat selittämättömiä, epärationaalisia tapahtumasarjoja, joissa paha ei saa yleensä palkkaansa, vaan sattumanvaraiset ihmiset kuolevat.

Työhön ei suhtauduta velvollisuutena vaan intohimona, jolle on omistauduttava 24/7. Tehokkuus on tärkein hyve.

Elämä on kuin jumalattoman pitkä to do -lista, joka ei lyhene tehtäviä yliviivaamalla.

Juopa niiden välillä, joilla menee lujaa ja niiden, jotka putoavat kelkasta entistä aiemmin, kasvaa. Milleniaalein sukupolvea leimaa tunne siitä, että töitä on tehtävä jatkuvasti, vaikkeivät ne takaa sen vakaampaa asemaa työmarkkinoilla sen paremmin kuin elämässä muutenkaan.

Sukupolveamme leimaa myös se, että olemme – tai ainakin ajattelemme olevamme – aiempaa epäyhtenäisempi joukko. Yhtenäiskulttuuri loppui jo kauan ennen nuoruutemme angsteja.

Yhä edelleen sitä usein kuvittelee tekevänsä yksilöllisiä valintoja, mutta huomaakin sitten käyttäytyneensä keskimääräistäkin stereotyyppisemmällä tavalla: mikä voisi olla geneerisempää kuin reppureissaava kalpea eurooppalainen Kaakkois-Aasiassa? Tai kolmekymppinen silpputyöläinen, joka on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle muutaman kuukauden työsuhteen perässä?

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 81 % on 24–32-vuotiaita ja 59 % naisia.

Kuulun näihin molempiin enemmistöihin. Valmistuin maisteriksi 26-vuotiaana, eikä se ole vielä tuonut minulle yhtään työpaikkaa. Kaivoin juuri erästäkin työhaastattelua varten kirjahyllyn uumeniin pölyyn hautautuneen graduni, ja hämmästelin miten pätevän oloista tekstiä olenkaan saanut aikaiseksi aiheesta “Journalismin eettiset säännöt Venäjällä”. Ketä kiinnostaa? Ei niin ketään, ei oikein edes minua.

Toisin kuin suuri osa milleniaaleista, en kuitenkaan enää kamppaile merkityksettömyyden tunteen ja maailmantuskan kanssa jatkuvasti. Olen some-lakossa välttääkseni sen aiheuttaman kalvavan jotain vaille jäämisen -tunteen ja aikakadon. Opintolainaa on tilastojen mukaan eniten ikäisilläni, mutta minulla sitä ei koskaan ollut, koska skippasin opiskelijabileet ja siivosin sen sijaan aamuviideltä yliopistojen käytäviä.

Olin typerä niin lukemattoman monella muullakin tavalla.

Ajattelin muun muassa, että yli 30-vuotiaat ovat ikäloppuja.

Syntymävuonnani äidit olivat keskimäärin 26-vuotiata saadessaan esikoisensa. Nykyisessä kotikaupungissani Helsingissä kaltaisteni, korkeakoulutettujen naisten ensisynnytysikä on tällä hetkellä jo 33 vuotta.

En ihmettele, että lapsiperhe-elämä vaikuttaa yhä harvemmasta houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Olemme ensimmäinen sukupolvi, jolla ei ole varmuutta siitä, että lapsillamme asiat olisivat paremmin kuin meillä. Ilmastonmuutos on hahmoton uhka, eikä koulutus enää takaa leveämpää elämää – tuplamaisteri yltää usein samaan tulotasoon kuin rakennuksilla raatava, ammattikoulun käynyt duunari.

Ruuhkavuosista puhuminen ei auta asiaa: mielikuva hermoromahduksen partaalla heiluvasta, itsensä kadottaneesta vanhemmasta, joka antaa töissä kaikkensa, kuskaa lapsiaan lukemattomiin harrastuksiin ja maksaa loputonta asuntolainaa, on lujassa.

Ruuhkavuodet eivät pidä sisällään sitä, kun herää 9 kuukauden ikäisen kaverin tyytyväiseen pieruun tai 5-vuotiaan kysymykseen: "Mitä kaikkea erikoista maailmassa on?"

Kuka nyt haluaa liittää niin hauskat tyypit kuin lapset niin tylsään asiaan kuin ruuhka? Kiire on välillä kaikilla, mutta pakkoko siitä on tehdä elämänsä pääteesiä?

Sanat luovat todellisuutta, ja siksi ruuhkavuodet -termi pitää lakkauttaa. Me emme halua enempää burn out -sukupolvia, vaan kulutuksen, kiireen ja kilpailun vastavoimia.

5-vuotias tyttäreni pohti taannoin, oliko äiti elossa jo silloin, kun dinosaurukset elelivät maapallolla. Se on lohdullista: lasteni näkökulmasta olen jo fossiili, joka keskittyy pääasiassa tylsiin asioihin kuten uutisten seuraamiseen ja kirjojen lukemiseen.

Minulle viime vuodet eivät toivottavasti myöhemmin tuo mieleen ruuhkaa ja pakokaasuja, vaan täyttä elämää ja pierun hajua.

Parhaat elämänohjeet ovat edelleen: tee työtä (kohtuudella) ja rakasta (siinä ei tarvita kohtuutta). Muu on toissijaista.