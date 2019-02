Junat myöhässä juuri nyt Pohjanmaan rataosuuksilla 20-50 minuuttia



Inter City 20 Oulusta Helsinkiin on myöhässä tällä hetkellä 53 minuuttia. Inter City 273 Helsingistä Rovaniemelle on myöhässä 36 minuuttia. Myös Inter City 400 Oulu-Seinäjoki on myöhässä 13 minuuttia. Inter City 22 Rovaniemi-Helsinki on myöhässä 28 minuuttia. IC 21 Helsingistä Ouluun on myöhässä 29 minuuttia.

Katso tästä reaaliaikainen tilanne

klo 9.45 //päivitetty uusimmilla tiedoilla//