Pääkirjoitus: Vaalit tuovat lisävolyymia keskusteluun



Vanhustenhoitokeskustelu käy kuumaakin kuumempana eivätkä lähestyvät eduskuntavaalit ainakaan hillitse lämpötiloja.

Kokoomuksen epäselviltä vaikuttavat lausunnot hoitajien mitoitusasiassa ovat ihmetyttäneet. Hallituspuolue kokoomus tunnetaan siitä, että se osaa hoitaa viestinnän hyvin. Viime päivien ulostulot eivät ole kaikkein selkeimpiä.

Nyt on kuitenkin kutakuinkin selvää, että muut puolueet haluavat lisää hoitajia vanhuspalveluihin. Kokoomuksen näkemys jäi epäselvemmäksi. Hallituskumppanit keskusta ja siniset haluavat vanhuspalvelulakiin sitovan hoitajamitoituksen.

Oppositio vaatii muutoksia vielä tämän vaalikauden aikana.

Pari viikkoa sitten yksityisen hoitolaitoksen sulkemisen kautta esiin leimahtanut keskustelu vanhustenhoidon heikkouksista saakin käydä kiivaana. Tuskin yhdelläkään puolueella on varaa väittää, että on tehnyt kaikkensa vanhustenhoidon puutteiden korjaamiseksi. Vaikka ongelmat tulivat nyt esiin Kristiinankaupungin hoitokodin myötä, on vanhustenhoidon tilanne ollut tiedossa vuosikausia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira selvittää useita tapauksia, joissa hoivakodin asukkaan epäillään kuolleen hoitovirheen tai laiminlyönnin seurauksena.

Nyt on tärkeintä hoitaa vanhusten asiat kuntoon eikä tehdä pelkkää vaaliteatteria. Kovaa osaa puhua kuka tahansa.

Tuoreimmat puolueiden kannatusmittaukset kertovat kokoomuksen ahdingosta ja SDP:n ylivoimasta. Keskusta tuskin on tyytyväinen kannaltuslukuunsa, vaikka laskua ei ollutkaan yhtä paljon edelliseen Ylen mittaukseen kuin SDP:llä ja varsinkin kokoomuksella.

Omien kannatuslukujen lisäksi puolueet arvioivat seuraavan kauden hallituspohjavaihtoja: suosikki- ja inhokkivaihtoehtoja.

Vaalikeskustelun teemat ja kannatusluvut vaihtuvat todennäköisesti vielä moneen kertaan ennen kuin vaalipäivä 14. huhtikuuta koittaa.