Pitääkö myös tilapäisestä muutosta ilmoittaa virallisesti?



Milloin muuttoilmoitus on tehtävä, Väestörekisterikeskuksen palvelupäällikkö Anne Torkkel-Naumanen?

– Ilmoitus on tehtävä aina, kun muuttaa osoitteesta toiseen. Maistraatille tulee ilmoittaa myös tilapäisestä muutosta, jonka kesto on yli kolme kuukautta. Muuttoilmoituksen tekeminen on lakisääteinen velvollisuus.

– Muuttoilmoitus on tehtävä aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään viikon kuluttua muutosta. Muutto tulee voimaan ilmoitettuna muuttopäivänä.

Minne tiedot päivittyvät?

– Tiedot välitetään sopimusten mukaisesti viranomaisille, esimerkiksi kunnille, verottajalle ja Kelalle sekä lakisääteisiä viranomaistehtäviä hoitaville tahoille, kuten pankeille ja vakuutuslaitoksille.

– Muuttoilmoitus kannattaa tehdä huolellisesti. Kun muuttotiedot saadaan kerralla oikein maistraattien ylläpitämään väestötietojärjestelmään, välittyy osoite oikein monelle taholle. Virheellisten tietojen oikaisemiseen menee aikaa ja sillä olla vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Esimerkiksi hakemusten käsittely voi kestää kauemmin.

Voiko tietojen luovutuksen eteenpäin kieltää?

– Tietojenluovutuskiellon voi tehdä sähköisesti Tarkasta omat tietosi -palvelussa.

Miten muuttoilmoitus tehdään?

– Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti muuttoilmoitus.fi-palvelussa, joka on yhteinen Postin kanssa. Samalla voi ilmoittaa uuden osoitteen sekä maistraatille että Postille. Ilmoituksen voi tehdä myös hakemalla muuttoilmoituslomakkeen lähimmästä Postin palvelupaikasta ja postittamalla sen palautuskirjekuoressa.