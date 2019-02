Maasturivertailu: Seat Tarrago vai Honda CR-V

Honda CR-V on väljä auto viidelle aikuisellekin. Matkustamossa hurmaavat ohjauspyörä, keskikonsolin lokerikko sekä hienosti toteutettu leveä kojelauta, jossa vaihteenvalitsin on sijoitettu riittävän alas käden ulottuville.

Seat Tarraco ei näytä yhtä isolta kuin se on, sillä särmikäs muotoilu keventää linjoja. Sisältä auto on totisempi ja tylsempi kuin Honda, mutta komea keskinäyttö kerää katseet. Takimmainen penkki riittää lapsille.

Mikä: Seatin uusi lippulaivamalli, jonka saa 5- tai 7-paikkaisena bensiini- tai dieselversioina. Loppuvuodesta tuotantoon pääsee plug-in-lataushybridimalli, jonka akku riittää 50 kilometrin ajoihin sähköllä.

Millainen: Onnistunut muotoilu keventää mukavasti mittasuhteita. Asiakasta lähestytään asiallisuus edellä. Välimeren lämmintä tunnelmaa saisi löytyä Tarracosta enemmän.

Ajossa: Alusta ei ole vielä kova, mutta takapuolituntuma on jämäkkä. Kaksilitrainen diesel on pätevä yleismylly kaikkeen menoon. Kiihdytystilanteissa 7-portainen automaattivaihteisto tuntuu leikkaavan osan huipputehoista.

Sisältä: 8-tuumainen keskinäyttö ja terävä digitaalimittaristo ovat komeaa katseltavaa. Valikot löytyvät suomeksi, mutta navigaattori opastaa englanniksi. Keskimmäinen istuinrivi liukuu 19 senttiä eteen tai taakse. 7-paikkaisessa on ahdasta kahdella takapenkillä.

Tasot: Varustetasoja on vain kaksi, Style ja Xcellence. Jälkimmäisellä tasolla autosta löytyy kaikki kohtuudella tarvittava. Top View -kameranäkymä keskinäytössä on loistojuttu, kun isoa autoa on liikuteltava ahtaissa paikoissa tai kapealla polulla.

Mitä maksaa: Halvin Tarraco (1.5 TSI) maksaa noin 37 650 euroa. Koeajoversio on kalleimmasta päästä, sen yläpuolelle jää vain tehokkaampi dieselversio vastaavilla varusteilla.

Arvio: Seat on Suomessa ja maailmassa kovassa nosteessa. SUV-maasturi on yhä useamman valinta autokaupoilla. Yhtälöstä ei voi seurata kuin menestystä. Pahin kilpailija lienee saman konsernin Skoda Kodiaq.

Mikä: Honda CR-V on yksi niistä SUV-malleista, joista saamme kiittää koko autoluokan nousua. Käyttäjät ovat uskollisia, sillä kaikkien CR-V-sukupolvien edustajia näkyy yhä liikenteessä.

Millainen: Hondan pakettia on hienosäädetty ja dieselit poistettu myyntimallistosta. Kaikki on kohdallaan ja ennallaan, liikaakin. Todellisia uutuuksia saa tästä autosta hakea. Lataushybridi saadaan mallistoon jo keväällä, ja hyvä niin: bensamallin keskikulutus huutaa parannusta.

Ajossa: Mukava, pehmeä ja varma. Ajotuntuma on sorvattu amerikkalaiseen makuun. Alusta eristää töyssyt ja muhkurat kauas kuljettajasta. Onneksi ohjaus on tukeva ja tunnokas.

Sisältä: CR-V:n kojelauta on hieno, kuin paljon kalliimmastakin autosta. Tilaa on ruhtinaallisesti viidelle matkustajalle, ja takapenkille mahtuu kolme ihmistä väljästi. Honda on sisältä oikeasti ISO auto.

Tasot: Keulalla on aina sama 1,5-litrainen bensaturbomoottori, ja sen jatkeena on tässä autossa 7-lovinen CVT-automaattivaihteisto. Varustetasoja on yhteensä viisi. Perusteellisen kattava Honda Sensing -turvavarustelu on vakiona kaikissa malleissa.

Mitä maksaa: Autoon pääsee käsiksi 33 695 euron lähtöhinnalla, ja hinnasto ulottuu 50 000 euron tuntumaan. Hybridit on jo hinnoiteltu, edullisin niistä maksaa 40 351 euroa.

Arvio: CR-V kiinnostanee eniten niitä, jotka ovat vaihtamassa vanhaa uuteen. Kilpailuasetelma on paljon tiukempi kuin mallin huippuvuosina. Säästöjä voi kohta tavoitella hybridimallilla, mutta se näkyy ostohinnassa.