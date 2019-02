TV-viikon valinta: Taidebisneksen viimeistä huutoa



★ ★ ★

Velvet Buzzsaw.Ohjaus Dan Gilroy, 2019. Netflix.

Satiirissa taidemaailman vähähappisesta huippukerroksesta ITE-maalari Vetril Dease kuolee unohdettuna kerrostaloonsa. Los Angelesin gallerioissa kamppailu käy veriseksi. Kuka käärii rahat jäähtyneen ruumiin haudantakaisesta maineesta?

Velvet Buzzsaw leikkaa populismissaan terävästi. Mutta missä vaiheessa hyvän idean nokkela toteutus on alkanut riittää, että lopputulosta kutsutaan elokuvaksi? Deasen maalausten syvä puna syntyi verestä. ”Kaikki taide on vaarallista”, kirkuu elokuvan motto. Taiteen ohella seksillä on markkinat. Näyttelyesineen aukoista ja biseksuaalin kriitikon optikkokäynnistä puhutaan hävyttömän kaksimielisesti: ”Kumpi on parempi, ykkönen vai kakkonen?”

Hahmojen nimet ovat kuin Thomas Pynchonin romaaneista. Toni Collette ja Rene Russo saavat galleristeina myrkyllisimmät repliikit. ”Pane vaikka se hevonpenis sen jalokivivaginan sisään”, sanoo Gretchen raivatessaan näyttelytilaa suosikilleen. Taidebisnes on kirjaimellisesti viimeistä huutoa. Erakkomestarin kivusta terapiakseen luoma taide kostaa hyväksikäyttäjilleen.