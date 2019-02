TV-viikon valinta: Isistä, pojista ja vähän vielä äideistäkin



★ ★ ★ ★ ★

The Place Beyond the Pines.Ohjaus Derek Cianfrance, 2013Hero su 10.2. klo 19.40

Mahershala Ali imitoi Dane DeHaanin kasvattipojalle Darth Vaderia: “Minä olen isäsi. Tutki tuntojasi, niin tiedät sen olevan totta!” Pieni kevennys syvälle sukeltavassa tarinassa isistä ja pojista.

Surmanajotemput saavat jäädä, kun Ryan Gosling kuulee olevansa pienen lapsen isä. Bradley Cooperin poliisia syövät syyllisyydentunto ja kunnianhimo. Eva Mendes taistelee lapsesta eri miesten ristipaineessa.

Sean Bobbitt rajaa kuviin isänpäiväkortin. Ohjaaja Cianfrance kantaa sydäntään takinliepeessä ja toivoo katsojankin irrottuvan kyynisyydestä.