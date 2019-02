Venemessut alkavat tänään Helsingissä - Tapahtumaan osallistuu yli 300 venealan yritystä, myös Kokkola vahvasti mukana



Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 19 Båt -messut aloittaa veneilykauden ja esittelee yli 500 venettä. Messut järjestetään 8.–17.2.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.

Venemessut tarjoaa seitsemän hallin täydeltä kiinnostavaa nähtävää, koettavaa ja mukaan hankittavaa. Veneiden lisäksi messuilla on veneilyvarusteita ja -tarvikkeita sekä vesiharrastuksiin liittyviä välineitä. Kalastusteema nousee vahvemmaksi messuilla vuosi vuodelta. Tapahtumaan osallistuu yli 300 yritystä ja siellä vierailee vuosittain jopa 70 000 veneilystä kiinnostunutta.

– Venemessut tahtoo tavoittaa veneilijöiden lisäksi entistä enemmän sellaisia ihmisiä, joilla on kiinnostus veneilyn aloittamiseen, mutta tarvitsevat hiukan rohkaisua ja opastusta. Venemessut tarjoaa heille paikan, josta löytää tietoa helposti. Haluamme innostaa erityisesti lapsia ja nuoria, siksi alle 15-vuotiaat pääsevät messuille maanantaista torstaihin ilmaiseksi, kertoo Tomi Frick Messukeskuksesta.

–Veneiden vuokraus on tänä vuonna myös esillä venemessuilla. Aina ei tarvitse omistaa venettä päästäkseen veneilemään.

Venemessuilla esiteltävistä veneistä reilusti yli puolet on suomalaisia. Myös Kokkola on vahvasti esillä venemessuilla.

Venemessuilla jaetaan useita palkintoja. Avajaispäivänä 8.2. klo 10 julkaistaan Vuoden vierasvenesatamat ja perjantaina 15.2. klo 15 jaetaan Pelasta Itämeri -palkinto. Nämä molemmat palkinnot ovat Suomen Messusäätiön tukemia palkintoja. Vuoden vierasvenesatama -palkinto jaetaan yhteistyössä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kanssa. Veneilytoimittajat ry:n Vuoden Veneilyteko –palkinto jaetaan 8.2. klo 10. Näiden lisäksi jaetaan Messujen veneet –palkinnot keskiviikkona 13.2. klo 12.

Venemessuilta löytyy ohjelmapisteet kalastukselle, purjehdukselle, moottoriveneilylle, veneiden huollolle ja kunnostukselle sekä vesiharrasteille. Vesiurheilua pääsee seuraamaan ja testaamaan itsekin Uusi Aalto -alueen altaalla, missä järjestetään lajikokeilujen lisäksi demoja ja kisailuja. Suppailua pääsee kokeilemaan uudessa matalassa altaassa, jossa ei pääse kastumaan. Uutena ohjelmapisteenä tänä vuonna on Totalveneen Messi, jossa on tarjolla tuoreinta tietoa moottoriveneilystä, ja moottoriveneistä. Kalastusohjelmaa on Uusi Aalto –altaalla, Lowrance Live Stagella ja Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla. Purjehdustarinoita kuullaan Purjehdussatamassa ja veneitä kunnostetaan Venemestarin Telakalla. Venemessujen kalastusalueen isäntänä toimii Mikko ”Peltsi” Peltola, Uusi Aalto -altaalla viihdyttää Aleksi ”Alex” Halen ja Purjehdussataman juontaja on Tuuli Petäjä-Sirén. Venemestarin Telakalla juontavat Marianne Harjula ja Henna Ilmonen vuoroviikonlopuin.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kotisatamassa on Yhdessä Vesille -tapahtuma-allas, Yhdessä Vesille -lastenmaailma, SPV:n koulutus- ja katsastuspiste sekä Veneilijän Kamapörssi, johon voi tuoda hyväkuntoisia veneilytarvikkeita myyntiin.