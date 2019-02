Tulli paljasti amfetamiinin salakuljetus- ja levitysorganisaation Lahdessa – Huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut 75 000 euroa



Tulli on tutkinut suomalaista huumausaineiden salakuljetus- ja levitysorganisaatiota, joka lähetti postitse Suomeen kolme kiloa amfetamiinia. Huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut yhteensä noin 75 000 euroa, Tulli kertoo tiedotteessaan.

Tulli takavarikoi marraskuussa 2018 Postitullissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla Saksasta lähetetyn postilähetyksen, joka sisälsi kilon amfetamiinia. Postilähetys oli osoitettu yksityishenkilölle Lahteen.

Tullin esitutkinnan perusteella on selvinnyt, että marraskuussa 2018 Suomeen oli lähetetty Saksasta kaksi aikaisempaa postilähetystä, jotka molemmat sisälsivät kilon amfetamiinia. Huumausaine-erät ovat päätyneet levitykseen Suomessa ja niistä on saatu vähintään 40 000 käyttöannosta. Jokainen levitetykseen päätyneen huumausaine-erän suuruus on täyttänyt törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön.

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että amfetamiini on hankittu TOR-verkon kautta ulkomailta ja sitä on myyty Turkuun, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Lahteen ja Vantaalle. Huumausaineen levitykseen on osallistunut useampi henkilö. Rikoskokonaisuuteen liittyvän esitutkinnan aikana Suomessa on vangittu yksi henkilö ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä kuusi henkilöä. Kaikki epäillyt ovat Suomen kansalaisia.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta huumausaineiden salakuljetuksena ja niiden levitystä useana törkeänä huumausainerikoksena. Rikoskokonaisuuden esitutkinta valmistuu kevään 2019 aikana.

Lue myös: Nuori huumekauppias jäi kiinni Kokkolassa – Seurueen autosta takavarikoitiin 4 kiloa amfetamiinia