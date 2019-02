Erkki Hannin sunnuntaipakina: Iskun paikka



Kestän selostajat. Selittäjien kanssa on si ja so. On ollut jo pitkään. Esimerkiksi etkoja, joissa topalla vuorautuneet toimittaja ja asiantuntija ”pekuleeraavat” kisapaikalla käynnistyvää lumileikkiä, ei vain aina kärsi katella.

Uusi normaali on tökätä toinen kanava ja palata vasta, kun ensimmäinen suksisankari syöksähtää taipaleelle.

Siihen, minkä Noposen Paavo teki yhdellä ylipitkällä lauseella, tarvitaan nyt pieni armeija puhetyöläisiä, vaikka tukena on elävää kuvaa. Kakkosen viikonlopuksi sohvan nurkkaan naulitsema rahvas ei ymmärrä näkemäänsä, ellei liki jokaista potkua, ponnistusta tai alastuloa selostuksen lisäksi analysoida teknisesti tieteellisellä tarkkuudella. Hiihtoherkku tarjoillaan valmiiksi pureskeltuna. Sen voi nauttia pillillä.

Rankaksi käypi. Lähes ilman pallauttavia taukoja pari päivää lumilajeja putkeen vetää jumiin. Pakko päästä välillä huuhtomaan happoja istumalihaksista vaikka lumikolan varteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sitten jaksaa taas. Tovin Mustin meänkielistä, hoolla höystettyä tykitystä. Alkuaikoina tuo selityskieli vaikutti raikkaalta. Nyt tuntuu siltä, että aika saattaisi olla kypsä suomen opetteluun.

Asiantuntijoita nämä selittäjät ovat. Ja supliikkimiehiä viimmesen päälle. Jauhojärven, Lassilan ja Palanderin hiihtoteknisistä luennoista vääntäisi väikkärit tosta vaan. Erityisesti ihailen heidän muistiaan. Omien urotöidensä ohella miehet muistavat muidenkin saavutukset ja ovat kartalla myös nykysuksijoiden tilanteesta.

Toinen juttu on, minkä verran sohvaurheilijanröllykkä tuota osiin purettua suorituksen arviointia kaipaa. Paraneeko kokemus, kun asiantuntija vakuuttaa, kuinka raa´n raakuus julmimmillaan juuri tietyssä kohtaa. Pitää suksen valinnasta, kuvioinnista, siteen paikasta ja voijepesästä alustuksen joka kisan alla. Arvioi, kumpi ompi parempii, purkki vaiko liisterii… Ja meneekö latu liipalle.

Mitokondrioista nämä veijarit tietävät kans kaiken. Ja maitohaposta. Pirullinen aine. Sen valmistus tulisi kieltää lailla. Ja mikä se on se työpätkä? Minusta näyttää siltä, että töitä on tehtävä ladulla jatkuvasti, ellei homma mene aivan kyttäilyksi.

Ennen selostaja ja selittäjä kiersivät kimpassa kisaladun ja kertoivat ennakkoon paikat, joissa hihtäjän kannattaa yrittää irtiottoa. Pyyntikaveri inhosi näitä iskun paikkoja. Hänen mielestään paikkoja löytyy, jos potkua piisaa.

Mäkihyppelyä, jossa Suomella on takana loistava tulevaisuus, olisi kai mahdotonta hahmottaa kuvan ja selostuksen perusteella. Tarvitaan Nikunen, Mantila tai Vähäsöyrinki pilkkomaan muutaman sekunnin suoritus osiin, jotka arvioidaan erikseen. Ylämäen laskuasento, säärikulma, ponnistuksen ajoitus, hypyn päälle pääseminen, telemark-alastulo… Ilman noiden osatekijöiden oivaltamista katsoja vaeltaisi varjojen mailla.

Bonuksena monotonisesta selittämisestä on tarjolla pallauttavat iltapäivänokoset.

Aika lailla on laji muuttunut vuodesta -82, kun Matti porhautti Holmenkollenin hernerokkasumussa maailmanmestariksi. Silloin ei tuulia haisteltu, vaan pistettiin ukko liikkeelle, kun vuoro tuli. Nyt laji on lähinnä lottoa. Arpomista, minne tuuli kuljettaa (Katri Helena).

Lajia kannattaisi uudistaa. Kaikkien kuppeihin kalliilla lennätettyjen pitäisi päästä hyppäämään. Vaikkapa perinnesarjaan, jossa asu olisi vapaa. Esim. pussihousut, tuulitakki, lentäjän lakki ja tötterö, jollaista moottoripyöräilijät käyttivät pakkasilla. Jalkaan konttisukat. Käsiin koirannahkakintaat.

Kirjoittaja on muinainen journalisti, joka ei ymmärrä lopettaa.