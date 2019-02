TVOF-tähti Jani Klemolan levytyssopimus ja levyn ensimmäinen sinkku "Vieras kaupunki" tulivat varkain

Jani Klemola on osakkaana isänsä ja veljensä Jussin kanssa Klemolan Betonissa. Betonihallille on aikanaan rakennettu oma uima-allas ja allastila on myös Janin ja Matin harjoitustila.

Viime kesänä veteliläinen Jani Klemola teki duo-keikkaa kaverinsa Matti Vähäkainun kanssa ihan hyvin. Noste neljän vuoden takaisen The Voice of Finlandin jälkeen oli laantunut, mutta keikkarintamalla riitti töitä – yksityiskeikoilla Klemolan ja Vähäkainun cover-duo on ollut lähiseudulla haluttu.

Laulukisassa Jani oli Olli Lindholmin tiimissä. Yhteys ja puhelinnumero ovat edelleen olemassa ja edelleen Jani soittelee Lindholmin kanssa. Yksi puhelu käytiin viime vuonna loppusyksystä myöhään yöllä, sillä sekä Lindholmilla että Klemolalla on tapana ajaa keikan jälkeen kotiin.

– Manasin Ollille, että vitsi kun tämä ei vaan lähde. Tuntui, että ollaan vain paikoillaan, Jani kertoo.

Edellisestä oman kappaleen julkaisusta oli kulunut 2,5 vuotta. Sinkkuna julkaistu "Minä en pelkää"-kappale syntyi omakustanteena, mutta se ei lähtenyt kiitoon.

– Uutta materiaalia ei ollut ja en halua että se on niin. Olli sanoi, että teet kaiken viimeisen päälle ja otat aina kaikki keikat, niin kyllä se sieltä lähtee.

Pari kuukautta puhelun jälkeen soi Klemolan puhelin ja Antti Kleemola tarjosi Janille kuunneltavaksi kymmenkuntaa biisiä. Näiden kappaleiden joukossa oli perjantaina julkaistu sinkku "Vieras kaupunki".

– Kuulin kappaleen ja tiesin, että se on tässä. Sanoin Antille, että laita tuohon henkselit päälle, se on minun.

Kuuntele kappale Spotifystä:

Kappaleessa Janiin kolahti laulun tarina. Sen hän halusi kertoa.

– Aluksi ajattelin, että onko kappale liian surullinen. Sanoituksessa on kuitenkin hyvää ja ei tämä ole itkulaulu ollenkaan, Klemola sanoo.

Klemolan mukaan nyt on tapahtunut varkain musiikkipuolella paljon. Kleemolan levy-yhtiöltä Finrecordsilta otettiin yhteyttä ja Jani solmi lopulta levytyssopimuksen. Jatko riippuu kuitenkin juuri "Vieras kaupunki"-kappaleen menestymisestä.

Kotona on puhuttu paljon siitä, että mikä on Janin tavoite.

– Haluaisin, että minulla olisi joskus pari setillistä omaa musiikkia ja ne nousisivat radiosoittoon.

Yksityistilaisuuksissa keikkaillut Klemola on toivonut, että he pääsisivät baarikeikoillekin.

– En ole kranttu. Ne tulee, jos on tullakseen, Klemola sanoo.

Jokin kipinä jäi kuitenkin Himoksen Iskelmä-festivaaleilta, missä Jani sai Yön keikalla laulaa kolme-neljä biisiä Olli Lindholmin kanssa.

– Porukkaa oli pirusti ja yleisöä päälavalta katsoen niin kauas kuin silmä kantoi. Vaikka kyseessä oli Yön keikka, niin fanit ottivat minut vataan. Vaikkei sitä kukaan pidä itteään parempana, niin tuli sellainen fiilis, että yleisö tykkäsi siitä. Se oli hieno hetki.

Toinen mieleenpainuva keikka oli viime kesänä Kaustisen festivaaleilla Kalliopaviljongilla. Keikka oli viikolla iltapäivällä aikana, jolloin väki on vielä töissä.

– Se määrä, mitä sielläkin oli väkeä. Kysyinkin, että kuka täällä on meidän jälkeen. Ketä olette tulleet kattomaan, naurahtaa Jani.

Koti ja työ perheen betonifirmassa pitävät Klemolan tiukasti Keski-Pohjanmaalla, mutta hän toivoo, että pääsisipä etelämmäs. The Voice of Finlandista on jo niin kauan, että nimeä ei muisteta lähikuntien ulkopuolella.

– Ei se auta, että joka toinen viikonloppu esiintyisi paikallisessa, uskoo Klemola.

Biisiin ja levy-yhtiöön Klemolalla on vankka usko. Nyt takana on koneisto, joka tekee markkinointia. Edellistä sinkkua hän postitti itse käsin ympäri Suomen ja uskoo, että levy lähti kaikkialle muualle paitsi kotitalouksiin. Vanhan liiton miehenä Klemola halusi eri suoratoistopalveluissa julkaistavan kappaleen lisäksi teettää vielä fyysistä levyäkin.

– Voin sitten vanhana kiikkustuolissa katsoa, että tällaisia tuli tehtyä, hän naurahtaa.