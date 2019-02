Heimo Fiskaali, Jaana Kallio ja Jukka Paananen kristillisdemokraattien ehdokkaiksi Kokkolasta



Kristillisdemokraattien vaaliavajaisissa Hämeenlinnan Aulangolla julkistettiin lisää eduskuntavaaliehdokkaita Vaasan vaalipiiristä.

Ehdokkaiksi kevään eduskuntavaaleihin Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri on nimennyt Heimo Fiskaalin, Jaana Kallion ja Jukka Paanasen. He kaikki ovat Kokkolasta.

Heimo Fiskaali on 64-vuotias agronomi ja yrittäjä. Jaana Kallio on 49-vuotias sosionomi ja lastentarhanopettaja. Jukka Paananen on 47-vuotias lähetysjohtaja ja metsätalousinsinööri.

Puolue tavoittelee Vaasan vaalipiiristä kahta edustajanpaikkaa.