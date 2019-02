Lukijan mielipide: Hoivakotien ongelmat eivät yllätä: "Vanhuksilla ja muilla heikompiosaisilla ei ole ollut enää ketään kehen turhautumistaan siirtää"



Viime viikkoina olemme saaneet tai joutuneet lukemaan ja kuulemaan ympäri Suomea esiin tulleista hoiva- ja hoitokotien ongelmista.

Yllätyksenähän näiden ongelmien ei olisi kenellekään pitänyt tulla. Viime vuosina hoitoalan ammattijärjestöt (Tehy, Super), eri asiantuntijat, potilasjärjestöt, hoitajat ja asiakkaat omaisineen ovat toistuvasti tuoneet esiin epäkohtia palvelujen toimivuudessa.

Kun vaalit ovat lähellä, ovat kaikki puolueet kuin yhdestä suusta kovin huolissaan tapahtuneista laiminlyönneistä ja valmiita ajamaan vanhusten ja vammaisten asiaa.

Nyt on puhuttu erityisesti hoiva- ja hoitokotien ongelmista. Yhtälailla ongelmia esiintyy myös avopalveluissa, kuten kotihoidossa. Kotikäynneillä ehditään tehdä vain pakolliset avustettavat toimet, pesuille pääsee harvoin, vaikka olisi tottunut päivittäisiin suihkuihin, ruoka tuodaan, mutta kuka varmistaa että ihminen myös syö.

Vanhusten hoidon periaatteena on, että kaikilla olisi oikeus ja mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään.Entä sitten, kun muistamaton, monisairas ja joskus sekavakin vanhus alkaa tuntea kotinsa turvattomaksi ja uhkaavaksi eikä maksimimäärä hoitajakäyntejä tai omaisten resurssit enää riitä huolehtimiseen ja turvallisuudentunnetta tuomaan.

Olen sitä mieltä, että kyse on paljon laajemmasta ongelmasta, kuin nyt käytävässä keskustelussa hoivan ja hoidon ongelmista on kyse. On kyse siitä, mitä yhteiskunnassamme arvostetaan, mitkä asiat koetaan tärkeäksi ja mihin olemme valmiita satsaamaan. Nykyiset ongelmat ovat merkki vanhusten, vammaisten ja eniten tukea tarvitsevien huonosta arvostuksesta, joka näkyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla, vain raha ratkaisee.

Poliitikot säätävät lakeja kuulematta tai kuuntelematta asiantuntijoita, asiakkaita tai työntekijöitä. Kunnat ulkoistavat vauhdilla palvelujaan ja ostavat ne sieltä mistä halvimmalla saadaan, kuten, ei niin kauhean kauan sitten, kun huutolaisia kaupattiin.

Yksityiset palveluntuottajat toimivat voiton tuottamisen periaatteella aloilla, joilla suurin menoerä on henkilöstömenot. Totta kai suurimmasta menoerästä yritetään myös saada suurimmat säästöt.

Kaikki tämä arvostuksen puute heijastuu sitten myös työyhteisöihin ja hoitajien oman työn arvostukseen.

Työyhteisöissä ajaudutaan herkästi negatiiviseen hoitokulttuuriin, jossa tehdään vain minimi, kun työllä ei koeta olevan suurempaa merkitystä. Henkilökuntaa ja sijaisia on vaikea saada ja ne jotka ovat töissä, uupuvat työtaakan alle ja odottavat vain "paremman" paikan saamista.

On käynyt kuin vanhassa "viisaudessa": Ukko huusi akalle, akka huusi pojalle, poika potki kissaa".

Vanhuksilla ja muilla heikompiosaisilla ei ole ollut enää ketään kehen turhautumistaan siirtää.

Pitäisiköhän vaalit olla kahden vuoden välein?