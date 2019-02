Pääkirjoitus: Messuilta alkaa veneilijän kesäkausi – Pohjanmaalla veneen rakentaminen on erityisen tärkeää



Venemessut on jokavuotinen tapahtuma, jossa yhdistyvät bisnes, unelmat ja harrastus. Helsingissä järjestettävä Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma kokoaa yhteen hyvin monipuolisen yleisön konkareista uusiin ihmettelijöihin.

Myös veneiden kirjo vaihtelee suuresti aivan pienistä veneistä luksukseen. Hintahaitarikin on melkoinen, kun kalleimmat jahdit maksavat miljoonia euroja.

Messutapahtumassa vierailee jopa 70 000 ihmistä eri puolilta Suomea. Tänäkin viikonloppuna on paikalla yleisöä ja yrityksiä myös Keski-Pohjanmaalta ja koko Pohjanmaan rannikolta.

Järjestäjien mukaan venemessut tavoittaa yhä enemmän ihmisiä, joita kiinnostaa harrastuksen aloittaminen, mutta kokemusta puuttuu. Tänä vuonna tapahtumassa kerrotaan myös veneiden vuokraamisesta.

Suomea pidetään maailman venetiheimpänä maana, kun veneitä on lähes 1,2 miljoonaa. Luvussa mukana ovat toki myös soutuveneet. Suomalainen veneilee keskimäärin melko vanhalla ja vaatimattomallakin veneellä.

Viime kesänä talouskasvu ja lämmin sää edistivät venekauppaa, kertoo Venealan keskusliitto. Pienet veneet ja vesijetit olivat hyvin suosittuja. Sähköperämoottorit menivät hyvin kaupaksi. Toisaalta myös suurten moottoriveneiden ja perämoottoreiden kauppa kävi hellekesänä.

Veneilyn taloudellinen merkitys on suuri. Pohjanmaalla merkitys on erityisen suuri, sillä pohjalaisyrityksissä tehdään 70 - 80 prosenttia alan liikevaihdosta, ja alueella on veneiden rakentamisesta pitkät perinteet.

Pohjanmaalta löytyvät myös suomalaisen purjeveneviennin erikoisuudet, Baltic ja Nautor, joiden valmistamat luksusveneet vaikuttavat koko veneviennin arvoon ja sen vaihteluihin merkittävästi.

Keskipohjanmaan jutussa haastateltu lahtelainen Hannu Seppälä kertoo arvostavansa pohjalaista käsityötaitoa muun muassa veneiden luotettavuuden ja kestävyyden vuoksi (KP 9.2.). Isoa venekauppaa suunnitelut Seppälä kuvaili messujen merkitystä: "Henkinen kesä alkaa näiltä messuilta."