Pääkirjoitus: Perheväkivaltaan pitää puuttua, ja se voi vaatia myös viranomaisten asenteiden muutosta



Lähisuhdeväkivalta on arkinen tosiasia myös Keski-Pohjanmaalla. Perheväkivalta kohdistuu naisiin, miehiin ja lapsiin. Joskus kyse on esimerkiksi siitä, että aikuinen lapsi on väkivaltainen omaa vanhaa vanhempaansa kohtaan.

Kokkolassa toimivan ensi- ja turvakoti Ainan sosiaalityöntekijä Carola Holmbäck-Puskala muistuttaa, että myös henkinen väkivalta on väkivaltaa (KP 8.2.). Joskus väkivalta on seksuaalista tai vaikkapa taloudellista.

Ensi- ja turvakoti tarjoaa kriisiapua väkivallan uhatessa tai sen jo tapahduttua. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän Ainan ylläpidon maksaa yhteiskunta. Apua tarvitsevan ei siis tarvitse olla huolissaan kustannuksista.

Neljä vuotta sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkoi koordinoida toimintaa. Ainan yhteydessä toimii myös lapsiperheitä tukeva ensikoti.

Kokkolalaisen Ainan asiakkaat ovat pääosin Kokkolan seudulta. Pohjois-Pohjanmaan puolella Raahe on lähin turvakoti Keskipohjanmaan levikkialueella. Turvaan pyritään usein viranomaisten kehotuksesta ja avulla, mutta Holmbäck-Puskalan mukaan ihmiset hakevat apua myös omin päin. Periaatteessa ohjeena on soittaa ensin, mutta toisinaan turvakotiin hakeudutaan vaikka keskellä yötä.

Ensi- ja turvakotien liiton tammikuun lopussa julkaiseman selvityksen mukaan lähes joka kolmas lapsi tai nuori kokee perheessään tai lähisuhteessaan nimittelyä, uhkailua tai haukkumista. Ensi- ja turvakotien liiton kautta 12 000 ihmistä saa apua erilaisissa elämäntilanteissa vuosittain.

Vuonna 2016 tehdyn EU-tutkimuksen mukaan Suomi on Euroopan toiseksi turvattomin maa naisille. Kolmannes suomalaisista naisista on kertonut kokeneensa väkivaltaa entisessä tai nykyisessä suhteessaan. Suomesta tapahtuvista väkivaltarikoksista 30 prosenttia on nykyisen tai entisen kumppanin tekemiä.

On äärimmäisen tärkeätä, että lähisuhdeväkivaltaan suhtaudutaan vakavasti. Myös viranomaisten ja esimerkiksi neuvoloiden on tarkasteltava asenteitaan ja käytäntöjään, että ongelmat huomataan ajoissa.