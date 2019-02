Yli kaksi kolmasosaa ammattiliittojen luottamushenkilöistä haluaa palkat julkisiksi, mutta suurin osa työntekijöistä ei halua

Palkka-avoimuudella on laaja kannatus SAK:laisten luottamushenkilöiden keskuudessa: yli 67 prosenttia heistä kannattaa palkkojen avaamista julkisiksi työpaikoilla.

EK:n teettämä taloustutkimuksen kysely kuitenkin osoittaa, että suurin osa suomalaisista ei ole valmis palkka-avoimuuteen, kertoo Yle.

Ylen aamu-tv:n haastattelussa EK:n asiantuntija Katja Leppänen sanoo, että pakollinen palkka-avoimuus vaatisi perusoikeuksien rajoittamista.

– Palkat ovat luottamuksellista tietoa, joka kuuluu työntekijän yksityisyyden suojan piiriin.

SAK:n Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen korostaa, että avoimuus auttaisi korjaamaan perusteettomat ja epätasa-arvoiset palkkaerot työpaikoilla.

– Sukupuolten välisen palkkaeron kurominen umpeen on edennyt Suomessa liian hitaasti. Palkka-avoimuus edistäisi tätä tavoitetta ja tervehdyttäisi muutenkin palkkausta ja sen perusteita.

Luottamushenkilöistä 30,5 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on todettu perusteettomia palkkaeroja.

– On huolestuttavaa, että näin monella työpaikalla on todettu perusteettomia palkkaeroja. Toisaalta lähes puolet luottamushenkilöistä kertoi, että heidän työpaikallaan on ryhdytty toimenpiteisiin perusteettomien palkkaerojen korjaamiseksi, Mironen toteaa.

Myös palkkatietämyksessä on SAK:n kyselyn mukaan paljon korjattavaa. Luottamushenkilöistä lähes 48 prosenttia arvioi, että työntekijät tuntevat työpaikkansa palkkausjärjestelmän perusteet melko tai erittäin huonosti.

– Työnantajan on tehtävä kaikille työntekijöille selväksi, mitkä ovat palkkauksen ja henkilökohtaisen palkitsemisen perusteet, Mironen huomauttaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko asetti tammikuussa kolmikantaisen työryhmän laatimaan esitystä palkka-avoimuuden vahvistamiseksi. Työryhmän määräaika päättyy maaliskuun puolessavälissä. SAK:n tavoitteena on saada ensi vaalikauden aikana lakiin määräykset, jotka turvaavat palkkatietojen avoimuuden työpaikoilla.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi 974 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua tammikuussa 2019.