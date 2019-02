Minne ilmankostutin kannattaa sijoittaa? Asiantuntija vastaa



Kaupan on monenlaisia ilmankostuttimia. Kun sellaisen tuo kotiin, on edessä pulma, minne kostutin sopii niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa.

Mikä on hyvä sijoituspaikka ilmankostuttimelle, Hengitysliitto ry:n sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen?

– Ilmankostutin kannattaa sijoittaa niin, että kosteus pääsee laitteesta vapaasti ilmaan.

– Sitä ei kannata sijoittaa huonekalujen alle tai puhaltamaan suoraan kosteutta kohti tapetoitua seinää tai esimerkiksi sellaisiin huonekaluihin, jotka ovat arkoja kosteudelle. Myöskään elektroniikan, kuten television viereen ei laitetta kannata sijoittaa.

Entä jos käytössä on kuumaa höyryä tuottava ilmankostutin?

– Kuumahöyrystävä kostutin kannattaa sijoittaa asunnossa niin, etteivät esimerkiksi pienet lapset tai lemmikkieläimet pääse vahingoittamaan itseään kuumalla vedellä.

Miten ilmankostutinta huolletaan?

– Kostutinta käytetään, puhdistetaan ja huolletaan aina laitevalmistajan ohjeen mukaan.

– Kostutin tulee pitää puhtaana eikä siinä saa seisottaa vettä, jottei se levitä epäpuhtauksia kuten mikrobeja sisäilmaan.

Mitä muuta ilmankostuttimen käytössä kannattaa huomioida?

– Laitteessa seisova huoneenlämpöinen vesi on hyvä kasvualusta mikrobeille, joten tyhjennä laite aina vedestä kun laite on pois käytöstä.

Joskus kosteutta voi tulla myös liikaa. Miten se voidaan ehkäistä?

– Pieneen tilaan ei kannata hankkia suureen tilaan tarkoitettua, liian tehokasta ilmankostutinta.