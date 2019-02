Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Hiihtäjä eksyi Nivalassa



Nivalan Makolassa kurssikeskuksen eräs poikaoppilas oli lähtenyt keskiviikkona klo 17 aikaan hiihtelemään Makolan takalistolla olevaan metsään.

Kun nuorukaista ei alkanut määräaikaan mennessä kuulua, hälytettiin etsijöitä. Etsintä oli juuri käynnistymässä, kun Koskenperältä tuli tieto, että hiihtäjä oli saapunut erääseen taloon, mistä hänet toimitettiin Makolaan.

Nuorukainen on kotoisin Merijärveltä. Makolan metsäalueet ovat hänelle outoja, ja alueella on runsaasti latuja, jotka harhaannuttivat hiihtäjän. Hän ehti olla maastossa noin kolme tuntia.

Hongkongilainen influenssa on Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä ollut viime päivinä varsin yleinen sairaus. Sairastuminen on aiheuttanut työstä poisjäämisiä muutamiksi päiviksi, mutta on yleensä mennyt ohi suhteellisen lyhyessä ajassa. Pyhäjärveltä on useita Potilaita kuljetettu hoidettavaksi Iisalmen aluesairaalaan.