Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa Kokkolassa liikutaan hoitajamitoituksessa selvästi yli suositusten



Sairaanhoitaja Sini Paasila on tyytyväinen 0,7 hoitajamitoitukseen, vaikka lisäkäsilläkin olisi käyttöä.

Siinä missä valtakunnan tasolla vasta pohditaan reilumman hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, Kokkolassa se on jo käytössä monin paikoin. Soiten hoivan ja hoidon toimialajohtaja Maija Juola kertoo esimerkkejä, joilla valtakunnallinen 0,5 hoitajan mitoitus yhtä hoidettavaa kohtaan ylitetään selvästi. Alarajana Kokkolassa käytetään 0,6 mitoitusta.

– Meillä on Adalmiinassa 0,63, Artunpirtissä 0,68, Toivon tuvalla 0,63, Hopijakummussa 0,61, Lepolassa 0,62, Leporannassa 0,62, Tervakartanossa 0,61 ja Ventus kolmosessa 0,7, luettelee Juola.

Intervalliyksiköissä eli väliaikaisen hoidon paikoissa mitoitus on vielä reilumpi – jopa 0,75.

– Toki tällä on hintalappu, mutta meillä on satsattu siihen, että vanhukset hoidetaan hyvin, kertoo Juola.

Hänen mukaansa reilumpi mitoitus on käytössä Kokkolan lisäksi koko Soiten alueella Kruunupyy mukaan mukien.

– Alin mitoitus Keski-Pohjanmaalla taitaa olla 0,56, muistelee Juola.

Yksityisellä puolella Kokkolassa mitoitus on hiukan alempi. Se johtuu sopimuksesta, jossa kaupunki on määritellyt alatasoksi 0,6 mitoituksen. Toki käsipareja voi olla enemmän, mutta pakko se ei ole. Soiten yksiköissä ollaan myös tarkkoja siitä, että siivous, pyykkäys tai ruuanlaitto ei kuulu hoitajan työhön.

– Hoitajat eivät siivoa eivätkä laita ruokaa. Vaatehuolto tulee Kokko-Pesulasta tai sitten yksiköissä on omat pyykkikoneet, mutta eri henkilöstö vastaa vaatehuollosta, sanoo Juola.

Juola muistuttaa myös, että esimiehet ovat esimiehiä.

– Heitä ei ole laskettu hoitajamitoitukseen, mutta tiedän kyllä että he ovat kavereina kentällä aina kun pääsevät. Se on hyvä tapa, koska samalla pystyy arvioimaan hoidon laatua, sanoo Juola.

Kokkolassa on satsattu myös omaishoidon tukemiseen enemmän kuin laki vaatii. Omaishoidon tukirinki auttaa kotona omaishoitajia, jotka nämä saavat hengähdystaukoja. Hän sanoo, että suosituksia paremmat palvelut ja mitoitukset myös maksavat.

– Sitähän on moitittu, että meillä on kustannukset korkeammat kuin maassa keskimäärin. Tarkalleen ottaen käytämme 106 euroa vuodessa enemmän vanhustenhoitoon per asukas kuin maassa keskimäärin.

Ventus kolmosessa Honkaharjun tiloissa hoidettavat vanhukset ovat heikkokuntoisia. Omaa toimintakykyä ei juuri ole, vaan kaikki asukkaat syötetään, pestään ja kuivitetaan sänkyyn. Sairaanhoitaja Sini Paasila sanoo, että 0,7 mitoitus riittää, jos kaikki menee hyvin.

– Silti olen sitä mieltä, että yksi käsipari ei olisi pahitteeksi meilläkin. Jos meillä aamuvuorossa sattuu olemaan neljä hoitajaa töissä, on ruoka jaettu ja annettu kaikille paljon lyhyemmässä ajassa, jolloin aikaa jää muuhun enemmän, kertoo Paasila.

Kiire syntyy, kun tulee yllätyksiä.

– Jos joku alkaa oksentamaan tai vointi romahtaa, kaaos on valmis. Toinen tilanne, jossa lisätyövoima olisi paikallaan, on saattohoito. Silloin haluaisi tälle vanhukselle antaa mahdollisimman paljon aikaa ja erityisen hyvää hoitoa, sanoo Paasila.

Vaikka omaisista on jonkin verran apua, aina näin ei ole.

– On tapauksia, ettei vanhuksella ole omaisia ja silloin hoitajat ovat ainoita hänen lähellään. Eikä mielestäni kenenkään tarvitsisi lähteä täältä yksin, sanoo Paasila.