Mistä tunnet sä ystävän, kysytään laulussa. Kokkolalaisten Esa Kaustisen ja Håkan Svartsjön mukaan ystävän tuntee siitä, että vaikka ei välttämättä nähdä pitkän aikaan, jatkuu juttelu ja yhdessä tekeminen luontevasti siitä mihin viimeksi tavatessa jäätiin.

Kaustinen ja Svartsjö ovat tunteneet toisensa jo kuusikymmentäluvulta ”hyvän päivän tuttuina”.

– Tuolla Urheilutalolla pyörittiin tansseissa sekä kuljettiin Maximin ja Rexin väliä ja aina kun nähtiin, niin moikattiin ja vaihdettiin pari sanaa, muistelee Svartsjö.

Miesten kaveruus syveni, kun kuntoilu ja kuntosalilla treenaaminen astui kuvioihin. Nyt parivaljakko kuntoilee kolme kertaa viikossa, välillä kaksistaan, välillä isommassa jumpparyhmässä.

– Tapaamme nykyään kuntoilun merkeissä. Hokki oli aloittanut kuntoilun hiukan aiemmin kuin minä. Kun hyppäsin tähän porukkaan mukaan, oli Hokki aluksi ainoa, jonka tunsin täällä, kertoo nelisen vuotta sitten kuntoiluharrastuksen aloittanut Kaustinen.

Oman kunnon ylläpitäminen on Kaustiselle ja Svartsjölle tärkeää. Salille lähtö on heidän mukaan aina mukavaa ja kun kesällä treeneistä on taukoa, syksyä odotellaan, että pääsisi taas treenaamaan.

– Kyllä tämä harrastus olisi huomattavasti ikävämpää yksin. Uskon, että jos pitäisi yksin käydä kolme kerta viikossa jumpalla, saattaisi jäädä useampi treenikerta väliin arvelee Svartsjö.

– Täällähän on sellainen leikkimielinen porukan paine, että jos jää treeneistä pois, muu porukka virnuilee ja kyselee leikkimielisesti, että oletko laiskistunut, Kaustinen hymyilee.

Hyvin monelle ystävyys on muutakin kuin kahvittelua ja keskustelua. Urheilu, kalastus, kulttuuri tai jokin muu aktiviteetti, kuuluun ohjelmaan kaverin kanssa tavatessa.

– Meidänkin ystävyys syveni liikuntaharrastuksen myötä ja nyt tapaamme säännöllisesti treenaamisen merkeissä, Kaustinen toteaa.

Kaksikko treenaa tosissaan, muttei otsa rypyssä. Hikoilun lomassa ehtii hyvin jutella, heittää huulta ja keskustella vaikka mistä. Kunnon takia treenataan, mutta yhtä tärkeää jumpalla käymisessä on sosiaalinen puoli.

– Täällä voi keskustella mistä vain… politiikasta, kavereiden voinnista, niistä asioista mitkä sattuvat mieleen juolahtamaan. Toki syvällisistäkin asioista keskustellaan, Svartsjö kertoo.

– Ei tätä hommaa pidä liian vakavasti ottaa. Huumoria olla pitää. Sellainen kaverillinen naljailu kuuluu tähän hommaan, aivan samalla tavalla kuin kaverin tsemppaaminen, Kaustinen miettii.

– Voin sanoa meidän molempien puolesta, että olemme saaneet paljon uusia ystäviä tämän harrastuksen myötä, iloitsee Svartsjö.

Jo työelämästä eläkkeelle siirtynyt kaksikko sanoo, että nyt kun ei ole työvelvoitteita, niin harrastamiseen ja ystävien tapaamiseen on luonnollisesti enemmän aikaa. Svartsjö miettii, että harrastus pitää mielen virkeänä ja harrastuksen kautta saa sivutuotteena ystäviä.

– Asian voisi kenties sanoa niin, että harrastus tuo ystäviä ja ystävät voivat tuoda uusia harrastuksia.

Torstaina vietetään ystävänpäivää. Mitä teette ystävänpäivänä? Treenaatteko?

– Treenit on keskiviikkona. Olen sen verran vanhan liiton miehiä, että en vietä ystävänpäivää sen kummemmin, Kaustinen sanoo.

– Meillä on ystävänpäivä joka päivä. Ilman kalenteriin merkittyä päivääkin, Svartsjö hymyilee.