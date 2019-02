Erikoistietotoimisto valmistelee lautapeliä Kokkolan 400-juhlavuoden kunniaksi - Kaipaa kaupunkilaisilta apua kysymysten tekoon



Kymmenen vuotta sitten toimintansa aloittanut ETT koostuu vapaaehtoisista, historiasta kiinnostuneista kokkolalaisista. ETT, eli Paikallishistorian Erikoistietotoimisto ry on yhdistys, jonka priimusmoottorina ovat aikoinaan toimineet muun muassa Eero Huima ja Tapio Kaunisto. Tällä hetkellä yhdistyksen riveissä on noin 35-40 aktiivista jäsentä.

Yhdistyksen tavoitteena on kerätä, arkistoida ja nostaa asukkaiden tietoisuuteen mielenkiintoisia yksityiskohtia kaupungin historiasta. Yhdistyksen puheenjohtaja Terho Tattari kertoo, että yhdistys tekee tärkeää työtä kaupungin historian säilyttämiseksi.

– Yhdistyksen hallussa on muun muassa 140 000 A4-arkkia, joissa puhutaan Kokkolan historiasta. Tämän lisäksi meiltä löytyy myös valokuvia jopa 1850-luvulta lähtien, joita olemme skannanneet ja arkistoineet. Teemme valtavaa kulttuurihistoriallista vapaaehtoistyötä kaupungin hyväksi, Tattari toteaa.

Kun Kokkolan 400-vuotisjuhlavuosi lähestyy, on ETT päättänyt järjestää valokuvanäyttelyn, jossa esitellään kaupungin historiaa 400 kuvan voimin. Samankaltainen näyttely järjestettiin kauppakeskus Chydenian tiloissa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Valokuvatoimikunnan vetäjä Kaija Jestoi kertoo, että kuvia on yhdistyksen hallussa kymmeniä tuhansia.

– Meillä on melkeinpä runsauden pula tässä tilanteessa, ja joudumme tekemään kovaa karsintaa. Itse valokuvanäyttelyn paikkaa ei vielä ole päätetty, mutta sen lisäksi tulee tuhansia kuvia pyörimään non-stop -esityksenä kaupunginkirjaston tiloissa, hän kertoo.

Juhlavuoden kunniaksi yhdistys on myös laatinut Kokkola-aiheisen lautapelin, joka tulee sisältämään 400 Kokkolaan liittyvää kysymystä. Pelin tavoitteena on herättää kaupunkilaiset ja matkailijat kiinnostumaan kaupungin historiasta ja etsimään lisää tietoa siitä. Nyt lautapelitiimi toivoo sihteeri Elisa Maunumäen johdolla saavansa sponsoreilta rahoitusta itse pelin painatukseen.

– Painatukseen olemme hakeneet apurahaa, mutta toivoisimme siihen myös rahoitusta alueen yrityksiltä. Kaikki sponsorit saavat pelilaatikkoon tai pelilautaan oman logonsa, Maunumäki lupaa.

Pelilaudan pohjana on 1600-luvulta oleva Kokkolan kartta, jonka pohjaan on liitetty kulttuurihistoriallisia kohteita kaupungista, mukaan lukien liitoskunnat. Kysymykset on laadittu niin, että peli sopii koko perheen pelattavaksi. Maunumäki toivoo kokkolalaisilta apua myös kysymysten laatimiseen.

– Valmiita kysymyksiä on noin parisataa, ja nyt toivoisimme kokkolalaisilta ideoita loppuihin.

Maunumäki kertoo, että pelillä ei ole tarkoitus saada tuottoja, vaan sitä jaetaan yhteistyökumppaneille, kouluille ja muihin yleishyödyllisiin kohteisiin.

– Voimme laittaa peliä myös myyntiin paikallisiin kirjakauppoihin, hän jatkaa.

Tattari toteaa lopuksi, että kaksikielisen ETT:n toimintaan ovat tervetulleita kaikki paikallishistoriasta kiinnostuneet. Yhdistyksen jäsenet tekevät yhdessä muun muassa vierailuja historiallisesti kiinnostaviin kohteisiin, kuten museoihin.