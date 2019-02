Outi Yli-Arvo: Koirankarvoilla kuorrutettu villakangastakki

Tänään on se päivä, kun kortit, kukkakimput ja suklaarasiat vaihtavat omistajaa. Toivottavasti myös halaukset ja lämpimät kosketukset. Kaupoissa ystävänpäivän lähestyminen on näkynyt jo jonkin aikaa, kun esille on nostettu kauniin tekstein koristeltua krääsää. Se ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä pieni ele riittää kertomaan toiselle ihmiselle, että olet tärkeä ja että rakastan sinua.

Ystävyys on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. Kun kouluaikojen kavereiden kanssa oltiin kuin paita ja peppu, nykyään ystäviä tapaa arjen kiireessä harvemmin. Se ei kuitenkaan himmennä ystävyyttä, vaan aina kun tavataan, juttua jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Kun lapsuuden kavereiden kanssa leikittiin nukeilla ja barbeilla, perustettiin heppakerhoja, keksittiin taitoluisteluesityksiä ja järjestettiin yleisurheilukisoja, nykyään ystävyyden kallisarvoisia hetkiä vaalitaan omien lasten touhuja seuratessa, kahvikupin ääressä tai vaikkapa pulkkamäen reunamilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ystävien ohella ystävänpäiväon otollinen aika muistaa myös omia lapsia, jotka pysyvät hyvissä väleissä ja antavat anteeksi nekin hetket, jolloin äiti taantuu hiekkalaatikkotasolle ja vouhkaa aamukiireissään kuin se karjuva jalopeura. Sekä puolisoa, jonka... No, on vain kestettävä kaikki.

Ystävänpäivänä oman muistamisen ansaitsevat sisarukset, jotka ovat jakaneet kanssasi sekä huonot että hyvät elämänvaiheet. Niitä, jotka ystävien tavoin hyväksyvät sinut sellaisena kuin olet. Niitä, jotka ovat suuttumuksen jälkeen antaneet anteeksi pahimmatkin kolttoset ja hyväksyneet ne, koska "tuo on just sulle niin tyypillistä".

Itse olen saanut anteeksi muun muassa sen katalan teon, kun piilouduin isosiskoni Nissan Cherryn kuljettajan penkin taakse ja säikäytin sisareni kesken ajon koskettamalla häntä kaulaan. Joku olisi voinut jättää tämän hirmuteon toteuttajan metsätaipaleelle, mutta minä sain kuitenkin kuljetuksen kotiin. Pienempänä purin suutuksissani rikki vanhimman siskoni rannekellon lasin, mutta "minähän olin vain kova puremaan".

Itse otin puolestani takaisin hengitystä pidättäen pikkusiskollani lainassa olleen villakangastakin vuosia sitten. Takki lähti lainaajalleen siististi hengarissa, mutta se palautui omistajalleen tuhannella mytyllä muovipussissa, koirankarvoilla kuorrutettuna. Nyt jo naurattaa.

Hyvää ystävänpäivää, rakkaat ihmiset.