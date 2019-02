Airi Antikainen ja Tuula Hänninen ovat Kokkolanseudun vuoden omaishoitajat

Kokkolanseudun omaishoitajat on valinnut vapaaehtoisvuoden kunniaksi kaksi henkilöä palkittavaksi vuoden omaishoitajana.

Airi Antikainen on ollut poikansa omaishoitaja 27 vuotta ja saanut omaishoidon tukea 7 vuoden ajan.

Airi asuu omakotitalossa, jonka ylläpito ja kunnossapito vaatii myös oman osansa arjen jaksamisesta.

Hoidossa haasteellisimpana hän mainitsee Turun neuropsykologian laitoksen professorin lausahdukset hoidon alkuvaiheessa. Professorin kylmyys ja vanhempien syyllistäminen loukkasi todella syvästi.

– Kukaan, jolla ei ole itsellään samankaltaista hoidettavaa, ei voi ymmärtää mistä tässä oikein on kyse. Palkitsevinta on ollut pojan kiltteys ja rauhallisuus, sekä avuliaisuus.

Antikaisen mukavin muisto on perheen ensimmäinen automatka Euroopan ympäri.

Hän on ollut omaishoitajien yhdistyksen jäsen vuodesta 2008 ja hän on toiminut vapaaehtoisena ja vertaisveturina alusta alkaen. Hallituksen jäsen hän on ollut 2009–2018.

– Kun minulle soitettiin ja kerrottiin nimityksestä, hämmennyin niin, että puhelin oli pudota lattialle.

Tuula Hänninen on ollut puolisonsa omaishoitajana kaksi kertaa.

– Haasteellista oli se, että hoidettavassa oli niin kiinni. Mikäli esimerkiksi kauppamatkalla meni enemmän aikaa, niin hoidettava saattoi tuntea olonsa turvattomaksi.

Tuula onkin huolissaan nykyisistä omaishoitajista, koska hän ei itse aina osannut kysyä apua, vaikka hän oli hoitoalalla töissä.

Hyvinä muistoina hän nostaa esiin yhteiset lomat, joissa oli ollut erittäin hyvä ohjelma.

Hänninen hakeutui yhdistyksen toimintaan 16 vuotta sitten nähtyään ilmoituksen lehdessä.

Vapaaehtoisena Hänninen on ollut lähes koko ajan ja hallituksen jäsenenä 2014-2018. Tuula on osallistunut lauluryhmä Läheisiin koko sen 10 vuoden ajan.